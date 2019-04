pat * Elicotteri di soccorso: « entro questa sera uno dei tre sarà in servizio, Nel frattempo servizio assicurato grazie A Bolzano, Verona, Brescia e Vicenza »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Nel frattempo servizio assicurato grazie alle collaborazioni in atto con Bolzano, Verona, Brescia e Vicenza. Elicotteri di soccorso, entro questa sera uno dei tre sarà in servizio.

Dei tre elicotteri del Nucleo della Provincia autonoma di Trento, oggi sottoposti a manutenzioni, uno tornerà in servizio da questa sera, per coprire il turno di notte. Nel frattempo il servizio di soccorso e di trasporto infermi, oggi per il momento ancora non richiesto, è comunque garantito su tutto il territorio trentino, grazie alla collaborazione in atto con le strutture di Bolzano, Verona, Brescia e Vicenza. La conferma arriva dal Dipartimento della Protezione Civile della Provincia autonoma di Trento, in risposta ad una notizia diffusa oggi dai media.

E’ confermato anche che dei tre mezzi a disposizione in Trentino per questo servizio, uno, il Dauphin, è attualmente sottoposto ad una manutenzione programmata e tornerà in servizio fra un paio di settimane. Degli altri due, Agusta Aw139, uno tornerà in servizio giovedì prossimo, dopo un intervento al motore che si è reso necessario a causa di un guasto, l’altro, per il quale scadevano proprio oggi i termini per la manutenzione obbligatoria, tornerà in linea nella serata di oggi per essere pienamente operativo per il turno notturno, dopo che saranno eseguite le prove di volo previste.

Dal Dipartimento Protezione civile sottolineano che le manutenzioni sono assolutamente indispensabili per garantire la sicurezza degli operatori, delle persone a cui si porta soccorso e degli stessi mezzi: grazie alle collaborazioni in corso con altri territori, e che vedono anche i mezzi trentini operare fuori dai nostri confini se richiesti, questi interventi di manutenzione non si traducono in una mancanza di copertura del servizio.