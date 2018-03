PAT * ELEZIONI IN TIROLO: PLATTER VINCE (44,3%), LE CONGRATULAZIONI DEL GOVERNATORE DEL TRENTINO UGO ROSSI

Il presidente della Provincia autonoma di Trento Ugo Rossi si è congratulato con il collega Capitano del Tirolo Günther Platter per l’esito del voto.

È un risultato – commenta il governatore del Trentino – che conferma il lavoro fatto i questi anni, in parte anche all’interno di quella collaborazione comune che si è via via consolidata all’interno della cornice dell’Euregio.