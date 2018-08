PAT * ELEZIONI PROVINCIALI: LA NOVITÀ DELLE PREFERENZE ” DI GENERE “, SI VOTA DOMENICA 21 OTTOBRE 2018

Si vota domenica 21 ottobre 2018. Elezioni provinciali: la novità delle preferenze “di genere”

Le elezioni provinciali si terranno domenica 21 ottobre 2018. Gli elettori trentini eleggeranno il Consiglio ed il presidente della Provincia autonoma di Trento. E’ bene ricordare che per i voti di preferenza le norme prevedono novità di rilievo. L’elettore può infatti esprimere fino a due voti di preferenza per l’elezione del Consiglio provinciale. Se esprime due voti di preferenza, questi devono essere diretti a candidati di genere diverso della stessa lista; in caso contrario la seconda preferenza è annullata.

Il voto si esprime in uno dei modi seguenti:

• barrando il simbolo della lista prescelta→il voto va alla lista e al candidato presidente

• barrando il nome del candidato presidente→il voto va al candidato presidente

• barrando sia il simbolo della lista prescelta, sia il nome del candidato presidente collegato alla medesima lista→il voto va al candidato presidente e alla lista.

Da mercoledì 22 agosto, secondo quanto previsto dalla legge n.28/2000 che disciplina l’accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica, vige il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Il calendario delle operazioni elettorali prevede queste scadenze:

– da venerdì 7 a sabato 8 settembre deposito dei contrassegni;

– da lunedì 17 a giovedì 20 settembre presentazione delle candidature;

– entro venerdì 21 settembre esame ed approvazione delle candidature da parte dell’Ufficio centrale circoscrizionale;

– entro sabato 6 ottobre affissione in tutti i Comuni del manifesto delle candidature.

Deposito dei contrassegni

L’attività di deposito dei contrassegni, ovvero dei simboli che rappresenteranno le liste dei candidati, dovrà avvenire fra le ore 8.00 di venerdì 7 settembre e le ore 12.00 di sabato 8 settembre presso il competente ufficio della Direzione generale della Provincia.

Presentazione delle candidature

Nelle giornate dal 17 al 20 settembre è previsto il deposito, sempre presso il competente ufficio della Direzione generale della Provincia, delle candidature alla carica di presidente e di consigliere.

Questi gli orari:

lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 dalle ore 8.00 alle ore 18.30;

giovedì 20 dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Tutte le informazioni relative alle elezioni provinciali sono reperibili nel sito istituzionale della Provincia, all’indirizzo www.elezioni.provincia.tn.it