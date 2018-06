PAT * EDUCAZIONE DEGLI ADULTI: IL NUOVO QUADRO PROVINCIALE DELL’OFFERTA SCOLASTICA SARÀ IN VIGORE GIÀ DAL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO

Educazione degli adulti: aggiornata l’offerta scolastica. Lo ha stabilito la Giunta provinciale su proposta del presidente Ugo Rossi.

I rapidi mutamenti economici, sociali, demografici e culturali del nostro tempo richiedono una manutenzione costante dell’offerta formativa per rispondere adeguatamente alle esigenze lavorative e sociali non solo dei giovani, ma anche degli adulti che decidono di intraprendere o completare un percorso scolastico.

Il nuovo quadro provinciale dell’offerta scolastica rivolta all’istruzione degli adulti prevede l’introduzione del percorso di “Elettronica e elettrotecnica” rispettivamente presso gli Istituti tecnico economico e tecnologico “G. Floriani” di Riva del Garda e “Buonarroti-Pozzo” di Trento. Inoltre, presso gli Istituti “L. Guetti” di Tione e “Buonarroti-Pozzo” di Trento viene introdotto il percorso di “Informatica e telecomunicazioni”. Sono confermati i centri EDA presenti sul territorio, mentre i percorsi liceali saranno svolti presso il liceo “Rosmini” di Trento.

Il nuovo quadro provinciale dell’offerta scolastica per l’istruzione degli adulti sarà in vigore già dal prossimo anno scolastico e prevede:

– per quanto riguarda i percorsi di primo livello (alfabetizzazione – medie) articolati in due periodi didattici, vengono confermati i centri Eda attualmente collocati presso gli istituti “Rosmini” Trento, “Rosa Bianca” Cavalese, “Marie Curie” Pergine, “don Guetti” Tione, “Pilati” Cles, “Alcide Degasperi” Borgo Valsugana, “Floriani” Riva del Garda, “Martini” Mezzolombardo e “Don Milani” Rovereto,

– per ciò che concerne i percorsi formativi di secondo livello (scuole superiori) articolati in tre periodi didattici, nella maggior parte dei casi, viene confermata l’offerta formativa approvata nel maggio 2012, anche se in alcune situazioni specifiche risulta modificata al fine di dare risposta aggiornata alla domanda formativa proveniente dai territori e dalle istituzioni scolastiche.

*

Queste le novità:

– RIVA DEL GARDA Istituto Tecnico Economico e Tecnologico“ G. Floriani” – viene stralciato il percorso Costruzioni,ambiente, territorio, ed introdotto Elettronica e elettrotecnica

– TIONE DI TRENTO Istituto di Istruzione “L. Guetti” viene stralciato costruzioni,ambiente, territorio ed introdotto Informatica e telecomunicazioni(articolazione Informatica)

-TRENTO Istituto Tecnico Tecnologico“M. Buonarroti-Pozzo, viene introdotto Elettronica, Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni (articolazione informatica), mantenendo il percorso Costruzioni,ambiente, territorio.

Infine il documento approvato oggi stabilisce che i percorsi liceali saranno svolti dal Liceo “Rosmini” di Trento, mentre successivi provvedimenti regolamenteranno l’offerta formativa da attuare presso la casa Circondariale e presso i Centri di formazione professionale.