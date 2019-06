PAT * EDILIZIA SCOLASTICA: « VARATO IL DECIMO AGGIORNAMENTO DEL PIANO STRAORDINARIO, NUOVE RISORSE PER 3 MILIONI DI EURO »

Edilizia scolastica: nuove risorse per circa 3 milioni di euro. Varato dalla Giunta su proposta del presidente Fugatti il decimo aggiornamento del Piano straordinario.

Ammontano a circa 3 milioni di euro le nuove risorse programmate dalla Giunta provinciale, su proposta del presidente Maurizio Fugatti, per il decimo aggiornamento del Piano straordinario degli investimenti in edilizia scolastica. Il costo complessivo del Piano sale così a circa 108 milioni di euro, distribuiti su una quindicina di opere, alcune delle quali molto attese, come quelle riguardanti la nuova sede dell’Istituto Vittoria di Trento, il liceo Maffei di Riva del Garda, la nuova scuola d’arte di Pozza di Fassa.

Con l’approvazione del decimo aggiornamento del Piano straordinario di opere pubbliche nel settore dell’edilizia scolastica, per interventi che si svilupperanno fino al 2030, ma alcuni dei quali sono ormai in dirittura d’arrivo, sono state aumentare la previsione di spesa in relazione alle attuali esigenze ed agli stanziamenti disponibili per una quindicina di interventi. I più importanti sono in sintesi:

nuova sede del Liceo artistico Vittoria di Trento, per una spesa complessiva di quasi 13 milioni di euro, che sorgerà come noto a trento Sud nella zona di maso Ginocchio (dove oggi ha sede la Tsm-Trentino School of Management e alcune attività cpmmerciali). Con questo passaggio si avvia la progettazione definitiva a cui seguirà la gara d’appalto.

demolizione e ristrutturazione di parte dell’istituto professionale Pertini di Trento, in viale Verona. Con questa nuova decisione si dà impulso alla fase della progettazione esecutiva.

Nuova scuola d’arte “G. Soraperra” di Pozza di Fassa. L’opera è ormai in dirittura d’arrivo, con la chiusura dei lavori prevista entro giugno.

ampliamento e adeguamento del liceo Maffei di Riva del Garda, in fase di appalto.

nuovo liceo Russel di Cles. Sono state programmate le risorse per la realizzazione del 1° lotto a cui seguirà anche l’avvio dei lavori per il 2° lotto.