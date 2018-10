PAT * EDILIZIA SCOLASTICA: STANZIATI ULTERIORI 14,5 MILIONI, INTERVENTI AL MAFFEI DI RIVA DEL GARDA, AL RUSSEL DI CLES E AL PERTINI DI TRENTO

Edilizia scolastica: stanziati ulteriori 14,5 milioni. Interventi al Maffei di Riva del Garda, al Russel di Cles e all’I.F.P. Pertini di Trento.

Ulteriori 14,5 milioni di euro sono stati stanziati oggi dalla Giunta provinciale per alcuni interventi nel settore dell’edilizia scolastica. L’importo stanziato che riguarda, in particolare, il Maffei di Riva del Garda, il Russel di Cles e a l’I.F.P. Pertini di Trento, va ad aggiornare il piano straordinario degli investimenti di edilizia scolastica che viene così finanziato per un importo totale pari ad euro 105.086.065.

Ecco, nel dettaglio, gli interventi finanziati:

Liceo A. Maffei di Riva del Garda: ampliamento e adeguamento alle norme antisismiche. La spesa prevista passa da euro 26.224.650 ad euro 29.124.650;

Liceo Russell: nuova realizzazione, aumento della spesa prevista da 9.900.000 ad euro 10.600.000;

I.F.P. Pertini di Trento: demolizione e ricostruzione di parte dell’edificio, aumento della spesa da euro 6.000.000 ad euro 13.500.000;

programmazione della spesa alla voce “Interventi di ridotte dimensioni per la sicurezza ed il risparmio energetico” che passa da euro 3.924.766 ad euro 7.924.766, in previsione di nuovi interventi di manutenzione, tra cui quelli presso l’ENAIP di Tione e il CFP Veronesi succursale BIC di Rovereto.