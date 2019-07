pat e AUTOSTRADA DEL BRENNERO A22 * Realizzazione di video brevi dedicati alle Dolomiti UNESCO: « Entro il 5 agosto la manifestazione d’interesse »

Entro il 5 agosto la manifestazione d’interesse. Realizzazione di video brevi dedicati alle Dolomiti UNESCO.

La Provincia autonoma di Trento, in attuazione del Protocollo di intesa ‘Autostrada del Brennero s.p.a. ama le Dolomiti’, intende realizzare 12 video brevi, della durata di 90 secondi, dedicati alla Dolomiti UNESCO. Sei filmati dovranno essere prodotti anche in una versione ridotta di 30 secondi, questo per poter agevolare coloro che possono dedicare meno tempo alla visione dei video nelle aree sosta dove saranno visibili. La presente comunicazione è volta a raccogliere eventuali manifestazioni di interesse. Termine per manifestare l’intenzione di partecipare al confronto concorrenziale sono le ore 00 (24) del giorno 5 agosto 2019 scrivendo all’indirizzo di posta elettronica umse.affaristituzionali@pec.provincia.tn.it

https://dolomitiunesco.provincia.tn.it/Le-nostre-attivita/Bandi/Affidamento-del-servizio-di-realizzazione-di-12-video-brevi-sulle-Dolomiti-Bene-UNESCO è l’indirizzo del sito dove è possibile avere dettagliate informazioni

I video dovranno essere ultimati entro il mese di dicembre 2019 e verranno diffusi mediante MOVE TV ed altri canali.

Maggiori informazioni sull’iniziativa si possono richiedere scrivendo all’indirizzo di posta elettronica certificata umse.affaristituzionali@pec.provincia.tn.it