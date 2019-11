PAT * DISTRIBUTORI AUTOMATICI: « NEGLI UFFICI PROVINCIALI SARANNO PRESENTI UNA SERIE DI PRODOTTI TRENTINI COME YOGURT E SNACK ALLA FRUTTA »

Più prodotti trentini nei 118 distributori automatici degli uffici provinciali. Dopo le indicazioni della giunta provinciale è stato aggiornato il servizio di vendita a sostegno della filiera locale.

I 118 distributori automatici, installati nelle diverse sedi della Provincia autonoma di Trento, ospiteranno più prodotti trentini. A seguito della raccomandazione della giunta provinciale, che sta lavorando al progetto di sostegno della filiera di prodotti ed eccellenze locali, gli uffici provinciali e Dolomatic – Buonristoro (società aggiudicataria del servizio) hanno concordato una serie di azioni concrete. Nei distributori automatici della Provincia saranno presenti una serie di prodotti trentini: acqua minerale, barrette e snack alla frutta, mousse e yogourt di aziende locali. Parallelamente si sta lavorando alla progressiva diminuzione delle confezioni di plastica, presenti nei distributori.

La giunta provinciale – così come annunciato da tempo e così come richiesto nel corso degli incontri sul territorio con operatori e cittadini in occasione degli Stati generali della montagna – intente promuovere sul territorio trentino la presenza e la commercializzazione di prodotti locali, a filiera corta.

Una prima area di applicazione è stata individuata nei 118 distributori automatici installati nei diversi palazzi e sedi della Provincia autonoma di Trento. Attualmente i prodotti trentini disponibili nei self service automatici riguardano barrette “il Maso del gusto”; acqua minerale Pejo; yogurt da bere (Latte Trento); mousse di mela e gusti vari, barrette frutta e cereali, snack rondelle e bastoncini (Melinda).

Gli uffici provinciali hanno incontrato negli scorsi giorni i responsabili di Dolomatic – Buonristoro con l’obiettivo di ampliare la scelta di prodotti locali. A seguito dell’incontro, la società – nei limiti e nel rispetto delle norme e delle condizioni riportate nel contratto in essere e nel successivo atto integrativo – si impegna ad una progressiva introduzione nei distributori di prodotti di produzione locale. Inoltre, Dolomatic si impegna inoltre alla progressiva riduzione delle plastiche presenti nei distributori con l’implementazione, a partire dal mese di febbraio 2020, delle palette in carta per le bevande calde. In futuro, uffici provinciali e società gestrice verificheranno i prodotti venduti così da individuare quelli che maggiormente hanno incontrato i favori del pubblico ed ottimizzare l’offerta al pubblico.

Sulle confezioni dei prodotti locali, inseriti nei distributori automatici, sarà applicato il logo “Trentino” così da favorire la riconoscibilità degli stessi.

L’intesa con la società distributrice dovrebbe favorire anche la comunicazione delle caratteristiche biologiche dei prodotti, compresi quelli per celiaci (“Gluten Free”). Come detto, nell’ambito delle politiche per il rispetto ambientale, si sta lavorando alla progressiva riduzione dell’utilizzo delle materie plastiche. In particolare, l’attenzione è rivolta all’impiego nei distributori di bicchieri riciclabili in polistirene alleggerito “Hybrid Cup”.