PAT * DAL SUDAN ALL’OSPEDALE DI ALA: « UN  FILM SUL PRIMO RICHIEDENTE ASILO INTERNAZIONALE IN TRENTINO, LA CONFERENZA STAMPA LUNEDì 16/9 »

Dal Sudan all’ospedale di Ala: un film sul primo richiedente asilo internazionale in Trentino. Conferenza stampa di presentazione in Provincia lunedì 16 alle ore 12.00.

Si terrà lunedì 16 settembre, nella Sala stampa del Palazzo della Provincia, alle ore 12.00, la conferenza stampa di presentazione di “Nero e bianco”, il film dedicato ad Albino Mayom Kuel, primo richiedente asilo internazionale in Trentino per motivi politici e religiosi, diventato medico all’ospedale di Ala nonché consigliere e assessore comunale. Scritto dal giornalista Paolo Tessadri e sostenuto dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Fondazione Museo Storico del Trentino e dall’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Trento, con il patrocinio dei Comuni di Ala e Avio, il film, arricchito da numerose interviste e testimonianze, ripercorre una vita costellata di soddisfazioni ma con qualche pagina davvero amara, dal Sudan devastato dalla guerra a Padova, agli inizi degli anni 60, e più tardi in Trentino, dove vivrà per il resto della sua vita, sempre prodigandosi per gli altri.

Alla conferenza stampa interverranno il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il direttore della Fondazione Museo Storico del Trentino Giuseppe Ferrandi, il presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Trento Marco Ioppi, il sindaco di Ala Claudio Soini, il sindaco di Avio Federico Secchi, assieme all’autore del film.