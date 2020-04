PAT * COVID: « DA VENERDì 196 BICICLETTE, DI CUI 74 ELETTRICHE A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE SANITARIO »

Da venerdì 196 biciclette, di cui 74 elettriche, a disposizione del personale sanitario.

La Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con Bicincittà Srl, intende dare un piccolo sostegno a quanti, ogni giorno, combattono per difenderci dalla minaccia del virus, ovvero medici, infermieri ed in generale il personale sanitario. A partire da venerdì 17 aprile gli operatori sanitari potranno utilizzare gratuitamente le biciclette del circuito Trentino E.motion, posizionate a Trento, Rovereto, Lavis, Mezzocorona, Mezzolombardo e San Michele all’Adige, in modo da spostarsi nei tragitti urbani in maniera sicura e senza contatti ravvicinati con altre persone.

“Già in piena pandemia – spiega Roberto Andreatta dirigente dell’Unità di missione strategica mobilità – quando ancora si poteva uscire con le dovute precauzioni di distanziamento sociale, la città di New York ha visto aumentare del 52% il numero di biciclette circolanti. E ovunque il bike-sharing è raddoppiato nel mese di marzo. Anche nel post emergenza la bicicletta sarà uno strumento da valorizzare al massimo per gli spostamenti urbani, perché rappresenta una alternativa a fronte dei timori che si avranno all’utilizzo dei mezzi di trasporto di massa, ma anche un antidoto al forte rischio di aumento del traffico privato”.

Chi può aderire

Possono aderire medici, infermieri e in generale personale sanitario.

Come funziona

Ai richiedenti verranno fornite credenziali per accedere all’app Bicincittà ed usare gratuitamente il servizio per 3 mesi.

Come aderire

Per il singolo operatore: è necessario registrarsi sull’app Bicincittà con i propri dati personali, poi inviare una email a info@bicincitta.com specificando nome e cognome, struttura sanitaria presso la quale si lavora e ruolo. Si riceverà entro 24 ore le istruzioni per usare il servizio gratuitamente. Se si è già in possesso di abbonamento al bike sharing, verrà rinnovato gratuitamente di 3 mesi.

Per le strutture sanitarie: per consentire al proprio personale di accedere gratuitamente al servizio di bike sharing, la struttura sanitaria deve inviare via email a info@bicincitta.com un elenco in excel con almeno nome e cognome degli operatori. Entro 24 ore sarà fornito l’elenco delle credenziali da usare e le istruzioni.