PAT * CORONAVIRUS: « ANCHE IN TRENTINO SI STANNO APPLICANDO LE MISURE PREVISTE DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER GESTIRE IL FENOMENO DEL CONTAGIO »

Coronavirus: verifiche precauzionali su soggetti provenienti dalla Cina. Anche in Trentino, come nel resto del Paese, si stanno applicando le misure previste dal ministero della salute per gestire il fenomeno del contagio da Coronavirus. In queste ore pertanto i soggetti provenienti dalla Cina vengono invitati a seguire un protocollo precauzionale – definito isolamento fiduciario – indipendentemente dalla sintomatologia presentata. In pratica è stata individuata una zona isolata e protetta per consentire a cittadini cinesi che entrano nel nostro territorio di far decorrere in via precauzionale i 14 giorni previsti per un’eventuale incubazione della malattia. L’inserimento in tale struttura viene fatto previa accettazione volontaria da parte degli interessati.

Si tratta, è opportuno chiarirlo ancora una volta, di una misura estremanente prudenziale che viene applicata anche se i soggetti non presentano sintomi.

In quest’ultimo caso infatti è prevista una procedura diversa che prevede l’immediata effettuazione di analisi e il ricovero nel reparto malattie infettive. Alla data odierna non è stato effettuato alcun ricovero della fattispecie poc’anzi descritta.