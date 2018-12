pat * Cooperativa Viticoltori ad avio: Fugatti, ” La sinergia tra Cooperazione e Provincia farà la differenza per il futuro “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Positivo il bilancio della Cooperativa Viticoltori in Avio. La sinergia tra Cooperazione e Provincia farà la differenza per il futuro.

“Voglio ribadire qui oggi – e il Presidente Fugatti lo ha già anticipato nelle scorse settimane – il mio impegno per poter trovare un raccordo ulteriore tra la Provincia e la Cooperazione trentina. Sono due realtà importanti e strategiche che possono dare ancora di più e possono creare maggiormente una cultura di unione che ci porterà a differenziarci anche in futuro”. È il messaggio principale che l’Assessore provinciale alla Cooperazione e Vicepresidente della Provincia, Mario Tonina, ha portato ieri mattina nel corso dell’Assemblea dei Soci della Cooperativa Viticoltori in Avio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Lorenzo Libera – riconfermato anche per i prossimi tre anni — ha presentato un bilancio positivo con un ammontare del liquidato ai Soci migliore rispetto all’esercizio precedente e un utile di oltre 345 mila Euro che consente al patrimonio netto di raggiungere quasi la somma di 2,75 miliono di Euro.

Questi ottimi risultati – ha affermato il Presidente Libera – sono la riconferma dell’efficacia del sistema cooperativo che si concretizza nel rapporto tra Cantine di primo grado e Cavit. L’auspicio è che una parte del valore aggiunto ottenuto dalle sinergie del binomio e trasferito alla nostra comunità agricola, venga reinvestito nel reimpianto dei vigneti per contrastarne l’invecchiamento e nel mantenimento del patrimonio di competenza della Cantina di Avio con una maggiore e sempre necessaria attenzione alla tutela dell’ambiente mediante rispettose pratiche agronomiche.”

“Mi voglio complimentare per i risultati che avete presentato, ha poi affermato il Vicepresidente Tonina. Sono il frutto di un impegno e di un lavoro collegiale molto importante. State andando nella giusta direzione. Se il Trentino può vantare quello che altri territori di montagna oggi non possono dire è frutto sicuramente di quanto la politica in passato ha saputo fare e questo sarà anche il mio impegno personale e dell’intera Giunta per salvaguardare e sostenere convintamente i territori di montagna. Lo abbiamo visto anche in occasione della recente ondata di maltempo: credo che questo fatto ci deve portare a ragionare ancora di più chi fa politica in termini di prevenzione, in termini di sostegno favorendo tutta la comunità”.