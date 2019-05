PAT * CONVIVENZA UOMO – ANIMALE: « NOMINATA DALLA GIUNTA PROVINCIALE LA COMMISSIONE CHE SI OCCUPERÀ DELLA CORRETTA GESTIONE DEGLI ANIMALI »

Convivenza uomo – animale: istituita la Commissione. Nominata oggi dalla Giunta provinciale. Si tratta di un organo consultivo tecnico-scientifico, che supporta l’esecutivo su alcuni temi delicati come le malattie trasmissibili degli animali e la corretta gestione degli animali senza padrone; si occupa inoltre della tutela degli animali coinvolti in attività sportive, ludiche, ricreative, assistenziali o di soccorso.

La Commissione vede come presidente l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia e come vicepresidente Marco Ghedina, presidente dell’Ordine dei medici veterinari; ne fanno inoltre parte come componenti: Giancarlo Ruscitti, dirigente generale del Dipartimento provinciale Salute e Politiche sociali; Antonio Ferro, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Apss; Matteo Amadori: medico veterinario dell’Apss; Alba Piacini: medico veterinario dell’Apss; Arianna Ariasi: medico veterinario libero professionista; Giuseppe Pallante: medico veterinario libero professionista; Maria Pia Pasquali: medico chirurgo dell’Apss; Tiziana Dal Lago: farmacista; segretario della Commissione è Alessandra Schiavuzzi, supportata all’occorrenza da Vittorio Dorigoni, entrambi del Servizio provinciale Politiche sanitarie e per la non autosufficienza