PAT * CONNECT: IL 23 MAGGIO MOMENTO DI CONFRONTO FRA TUTTI COLORO CHE OPERANO NEL MONDO DELL’INFORMAZIONE NELLE 3 REGIONI DELL’EUREGIO

Momento di incontro per i giornalisti di Tirolo, Alto Adige e Trentino: il 23 maggio, alle 18, appuntamento al NOI con connect, la festa dei media dell’Euregio. Connect, il 23 maggio la festa dei media dell’Euregio.

Connect: è questo il titolo, quantomai simbolico, scelto per la festa dei media dell’Euregio in programma il 23 maggio al NOI Techpark di Bolzano Sud (via Volta 13).

Momento di confronto, scambio e, appunto, di contatto, fra tutti coloro che operano nel mondo dell’informazione nelle 3 regioni dell’Euregio.

L’incontro, aperto a tutti i giornalisti di Tirolo, Alto Adige e Trentino, è suddiviso in più momenti, compresi quelli ufficiali.

La manifestazione prenderà il via alle ore 18. In particolare alle 18.40 è in programma un breve Question Time con i tre presidenti Arno Kompatscher, Ugo Rossi e Günther Platter, mentre alle ore 19 è previsto l’intervento di Andreas Steinle.

Il futurologo germanico, uno dei maggiori studiosi a livello internazionale di sviluppo ed evoluzione dei media, terrà una relazione (con traduzione simultanea in italiano) intitolata Dal Brain-hacking al bio-journalism.

Al termine del suo intervento, che durerà circa un’ora, spazio al momento più “leggero” di connect, con le specialità della cucina altoatesina preparate dai ragazzi della scuola alberghiera di Brunico e l’intrattenimento musicale di Annika Borsetto, la prima vincitrice di Upload, il concorso musicale dell’Euregio. Chi volesse partecipare a connect (invito in allegato) può confermare la sua presenza inviando una mail a usp@provincia.bz.it.