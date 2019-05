PAT * COMMERCIANTE AGGREDITO: FUGATTI, « RINGRAZIO LE FORZE DELL’ORDINE E LA MAGISTRATURA PER QUANTO STANNO FACENDO «

I complimenti del presidente Fugatti alla Squadra Mobile di Trento. Fermato il presunto responsabile dell’aggressione al commerciante Gianfranco Merlin.

“Il lavoro delle Forze dell’Ordine sul territorio per contrastare gli episodi di criminalità a tutela della sicurezza dei cittadini e del lavoro dei commercianti è fondamentale e prezioso per l’intera comunità”. Così il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, commenta l’operazione della Squadra Mobile di Trento che, dopo un’attività d’indagine durata alcune settimane, ha fermato il presunto responsabile dell’aggressione al commerciante Gianfranco Merlin.

“Ringrazio le Forze dell’Ordine e la Magistratura per quanto stanno facendo – evidenzia il presidente – in collaborazione con le istituzioni e con gli stessi cittadini, per rendere più sicuro e vivibile il nostro Trentino. Potrebbero sembrare notizie marginali, ma in verità è anche grazie a queste che si alimenta nell’opinione pubblica la percezione che il presidio per difendere i cittadini dai reati è costante. Molto c’è da fare, ma siamo sicuramente sulla strada giusta”.