PAT * ” CINQUE BORSE STUDIO A FAVORE DI DISCENDENTI DI EMIGRATI DI ORIGINE TRENTINA ALL’ESTERO: APPROVATO IL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE “

Cinque borse studio a favore di discendenti di emigrati di origine trentina all’estero. Approvato il bando per l’assegnazione.

Confermato l’impegno della Provincia a rinnovare anche per il prossimo anno accademico, 2019-2020, la messa a concorso di cinque borse di studio riservate a oriundi trentini per la frequenza di corsi di laurea e di laurea magistrale dell’Università degli Studi di Trento.

Promuovere la crescita e lo sviluppo delle Comunità trentine all’estero significa anche investire sull’istruzione e la formazione. Vista la richiesta di borse di studio in continua crescita la Provincia, avendo aderito al progetto “Università a colori” (sezione 1) – finalizzato a promuovere l’accesso degli studenti stranieri all’alta formazione e alla ricerca presso l’Ateneo trentino – ne ha formalizzato la prosecuzione per il prossimo anno accademico, 2019-2020. Alla selezione, per due borse di studio per i corsi di laurea e tre borse per i corsi di laurea magistrale potranno partecipare giovani discendenti trentini residenti all’estero che, alla scadenza del bando, non abbiano superato i 28 anni di età.

I candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione esclusivamente online entro il 20 marzo 2019 ore 12 (ora italiana).

Attualmente stanno frequentando l’Università di Trento 10 studenti di origine trentina provenienti da Argentina, Brasile, Bolivia, Cile, Colombia e Messico.