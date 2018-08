PAT * ‘ CINEMA IN CORTILE ‘: ULTIMO APPUNTAMENTO LUNEDÌ 27 AGOSTO CON ‘ LA FEBBRE DEL SABATO SERA ‘

Al “Cinema Ritrovato” c’è “La febbre del sabato sera”, Ultimo appuntamento lunedì 27 agosto alle 21 nel cortile delle scuole Crispi-Bonporti a Trento.

Accanto ai film del giovedì, la rassegna “Cinema in cortile” ha proposto quest’anno anche tre appuntamenti con il “Cinema ritrovato”, per riscoprire capolavori che hanno fatto la storia del cinema, in versione restaurata. L’iniziativa è promossa da Trentino Film Commission, Comune di Trento e Opera universitaria, con la collaborazione del Coordinamento teatrale trentino.

L’ultima proiezione (in caso di pioggia è sospesa) si terrà lunedì 27 agosto 21, nel cortile delle scuole Crispi-Bonporti a Trento: in programma “La febbre del sabato sera” di John Badham, in inglese con i sottotitoli in italiano, pellicola che alla fine degli anni Settanta ha fatto conoscere a tutto il mondo la disco music, trasformando John Travolta in un’icona generazionale..

Sinossi: Tony Manero vive in una casa popolare a Brooklyn. Di giorno fa il commesso, di notte si scatena sulla pista da ballo. Si innamora di Stephanie, la ragazza con cui fa coppia nelle gare di ballo, e cerca di conciliare la passione per le esibizioni in discoteca con gli amici e il desiderio di passare più tempo con lei. Tony però deve fare i conti anche con la violenza sempre più schiacciante della metropoli e, tra pestaggi e tragici incidenti, decide di cambiare vita.

Cinema in Cortile:

giovedì 30 agosto “Morto Stalin se ne fa un altro” (commedia, Gran Bretagna-Francia, 2017)

Informazioni generali

Il prezzo d’ingresso è di 5 euro per il biglietto intero e 3 euro per quello ridotto (ragazzi e ragazze fino a 15 anni). La cassa aprirà un’ora prima dello spettacolo.

Le proiezioni saranno sospese in caso di pioggia.

Eventuali modifiche al programma verranno tempestivamente comunicate e pubblicate su www.trentocultura.it