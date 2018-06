PAT * CENTRO OCSE – TRENTO: DOMANI LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO LABORATORIO SULLA PRODUTTIVITÀ TERRITORIALE

Appuntamento sabato 2 giugno alle ore 13 in Sala Trentino. Centro Ocse di Trento: conferenza stampa di presentazione del nuovo Laboratorio sulla produttività territoriale

Appuntamento domani, sabato 2 giugno, alle ore 13 in Sala Trentino (Palazzo provinciale) per la conferenza stampa di presentazione della nuova visione programmatica per il Centro Ocse di Trento ed il lancio del Laboratorio sulla produttività territoriale (Spatial Productivity Lab) del Centro .

Nell’ambito di un lavoro più ampio dell’Ocse e del suo Centro per l’Imprenditorialità, Pmi Regioni e Città sulla produttività, il Centro di Trento si specializzerà e contribuirà a sviluppare l’analisi dell’Ocse sul concetto di produttività territoriale, osservando in quale misura la produttività aggregata dipende dalle economie di agglomerazione generate nelle città e dai meccanismi di ripresa della produttività regionale.

Alla conferenza stampa parteciperanno il presidente della Provincia autonoma di Trento Ugo Rossi, la vicesegretaria generale dell’Ocse Mari Kiviniemi, il consigliere Speciale, Centro per l’Imprenditorialità, Pmi, Regioni e Città, Ocse Joaquim Oliveira Martins e la responsabile del Centro Ocse di Trento Alessandra Proto.