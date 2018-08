PAT * CATTURATA E RADIOCOLLARATA UNA GIOVANE ORSA SUI VERSANTI POSTI A SUD DELLA VAL DI SAN VALENTINO, IN COMUNE DI PORTE RENDENA

Catturata e radiocollarata una giovane orsa in val Rendena. Nell’ambito delle attività di monitoraggio dell’orso attualmente condotte nella bassa val Rendena per controllare gli esemplari più dannosi e/o confidenti, nella notte tra sabato e domenica è stata catturata e radiocollarata una giovane orsa, probabilmente di due anni di età, sui versanti posti a sud della Val di San Valentino, in comune di Porte Rendena.

Le operazioni, condotte dal personale del Servizio Foreste e fauna con il supporto dei veterinari dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, sono state portate a termine grazie all’utilizzo di una trappola a tubo. Il monitoraggio intensivo sarà garantito dal Gps che è posizionato sul radiocollare.

Sono cinque in Trentino gli orsi che in questo momento sono seguiti grazie a questa tecnologia. Le attività di monitoraggio degli orsi presenti in zona continuano ed è possibile che ulteriori esemplari vengano muniti di radiocollare, al fine di controllarne spostamenti e comportamenti ed eventualmente di mettere in atto le opportune pratiche di dissuasione