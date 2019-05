PAT * CASTANEA 2019: « IL CONVEGNO NAZIONALE SUL CASTAGNO A PERGINE, MARTEDÌ 4 GIUGNO »

Castanea 2019: conferenza stampa martedì 4 giugno in Provincia. In arrivo il convegno nazionale sul castagno a Pergine, con eventi per la cittadinanza.

I colleghi giornalisti sono gentilmente invitati – martedì 4 giungo alle ore 15.30 nella sala stampa della Provincia autonoma di Trento, in piazza Dante 15 – alla conferenza stampa di presentazione di Castanea 2019, il settimo convegno nazionale sul castagno che si svolgerà a Pergine Valsugana, dall’11 al 14 giugno 2019, organizzato da Fondazione Edmund Mach e Società Ortoflorofrutticoltura Italiana con il patrocinio di numerosi enti, istituzioni e associazioni: Provincia autonoma di Trento, Comune di Pergine Valsugana, Associazione Nazionale Città del Castagno, Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Istituto Marie Curie di Pergine Valsugana, Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale, Centro di Castanicoltura Regionale del Piemonte, Centro Studio e Documentazione sul Castagno di Marradi, APT Valsugana Lagorai.

L’evento include un ricco programma di eventi ricreativi ed espositivi aperti alla cittadinanza che comprendono aperitivi scientifici, esposizioni e degustazione di prodotti a base di castagno.

Alla conferenza stampa di presentazione interverranno l’assessore provinciale all’agricoltura, caccia e pesca, Giulia Zanotelli, il presidente FEM Andrea Segrè, il rappresentante di SOI – Società Ortoflorofrutticoltura Italiana, Andrea Fabbri, l’assessore allo sport, turismo, ambiente energie rinnovabili, risparmio energetico ed associazioni di riferimento del Comune di Pergine, Franco Demozzi, il funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo/ Direzione generale per la promozione della qualità, Alberto Manzo, il vicepresidente dell’Associazione nazionale Città del Castagno, Fulvio Viesi, il presidente della Cooperativa Castanicoltori Trentino Alto Adige, Stefano Pradi, l’amministratore delegato APT della Valsugana Lagorai, Stefano Ravelli.