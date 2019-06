PAT * CASSA DEL TRENTINO S.P.A – BILANCIO D’ESERCIZIO 2018: « UTILE NETTO A 12 MLN (14,8 MLN NEL 2017)

Approvato il Bilancio 2018 di Cassa del Trentino S.p.A. Cassa del Trentino S.p.A. ha assicurato anche nel 2018 il supporto allo sviluppo economico del Trentino, operando su un ampio perimetro: dall’attento ricorso ai mercati finanziari al monitoraggio del debito dell’intero sistema, dalla puntuale erogazione dei contributi a Comuni e Comunità di Valle alla valorizzazione della liquidità, dal completamento delle privatizzazioni al supporto nella valutazione dei principali progetti infrastrutturali del territorio.

Grazie anche alla stretta ed efficace collaborazione con la Provincia, nel 2018 il debito netto della Società è sceso del 13%, 488 €/mln sono le risorse erogate a Comuni e Comunità di Valle, oltre 2,3 €/mln sono le risorse derivanti dalla gestione della liquidità. Sono 20 le iniziative di investimento che hanno visto il coinvolgimento della Società; tra queste si segnalano, in particolare, i Protocolli tra Provincia, Cassa del Trentino, Banche e Confidi per il supporto ai territori colpiti dalla calamità di fine ottobre 2018 e per l’accesso al credito delle PMI.

Anche grazie alla costante attenzione all’efficentamento dei costi ed alla razionalizzazione della struttura (14 dipendenti), Cassa del Trentino chiude il Bilancio d’esercizio 2018 con un utile netto di 12 €/mln (14,8 €/mln nel 2017). L’Assemblea dei Soci ha approvato la distribuzione del dividendo in parte in natura – cessione di n. 8.221 azioni che Cassa del Trentino S.p.A. detiene in Autostrade del Brennero S.p.A. – ed in parte in denaro (5,6 €/mln).

La conferma, in data 28 maggio 2019, dell’investment grade (“A-“ – outlook negativo) a Cassa del Trentino S.p.A. da parte dell’Agenzia FitchRatings fornisce evidenza della solidità della Società e della bontà del modello “one far all”.