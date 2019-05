PAT * “CAREER DAY“: « LE AZIENDE INCONTRANO LE PERSONE CON DISABILITÁ, MERCOLEDÌ 29 MAGGIO »

Occupazione, le aziende incontrano le persone con disabilitá. Domani il Career Day di Agenzia del Lavoro presso il Centro per l’impiego di Trento.

Agenzia del Lavoro proporrà nella giornata di domani, mercoledì 29 maggio dalle ore 14.30 alle 17, un nuovo evento presso il Centro per l’Impiego di Trento in via Maccani 80: un career day nato per favorire la conoscenza tra persone con disabilità iscritte nell’elenco della L.68/99 e imprese.

L’iniziativa è rivolta da un lato a imprese operanti in qualsiasi settore economico, con priorità a quelle soggette agli obblighi della L.68/99, che hanno l’ambizione di sperimentare una nuova forma d’incontro con potenziali lavoratori/trici e dall’altro a persone con disabilità che non necessitano di particolari servizi di mediazione nell’inserimento lavorativo.

Le aziende e le persone dovranno essere disposte a mettersi in gioco in una giornata che vuole rompere i tradizionali schemi di approccio alla ricerca di lavoro nel mondo del collocamento mirato.

Ogni impresa avrà a disposizione un ufficio dove potrà conoscere, attraverso colloqui individuali, persone appartenenti alle categorie protette che avranno scelto di sperimentarsi in questa iniziativa e che nei giorni scorsi si sono candidate numerose per la partecipazione all’evento. L’obiettivo è che queste persone possano essere considerate come potenziale valore aggiunto per le aziende coinvolte, in un’ottica di un’eventuale assunzione.

E’ un evento che nasce non solo per supportare le aziende nella risposta agli obblighi di legge, ma soprattutto per far emergere le competenze e le potenzialità dei candidati in un’auspicata parità di accesso al mondo del lavoro.

L’evento è frutto della stretta collaborazione tra il servizio di Incontro Domanda Offerta e l’Ufficio Inserimento Lavorativo Soggetti Svantaggiati di Agenzia del Lavoro.