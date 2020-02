PAT * “ CAREER DAY “: « AL VIA LA RACCOLTA DI CURRICULA VITAE DI PERSONE INTERESSATE A LAVORARE NEL SETTORE DEL TURISMO IN TRENTINO »

Lavora nel turismo in Trentino questa estate: in arrivo i Career day per lavorare nel settore. Con l’apertura della stagione turistica estiva, i lavoratori possono candidarsi e gli operatori turistici richiedere personale.

A seguito dei riscontri positivi in termini di candidature ottenuti nella campagna sul lavoro nel turismo invernale avviata da Agenzia del Lavoro in collaborazione con l’Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento – più di 2000 persone candidate e più di 400 operatori turistici (di cui 100 impegnati nelle giornate di reclutamento) – si riparte con la raccolta di curricula, questa volta per la stagione estiva.

Frutto di un accordo che ha visto coinvolti Agenzia del Lavoro, le associazioni di categoria del settore turistico, gli enti bilaterali e le organizzazioni sindacali, l’iniziativa prevede la raccolta di curricula vitae di persone interessate a lavorare nel settore del turismo in Trentino.

Le candidature pervenute formano liste di persone interessate a lavorare nel settore, suddivise per aree e profili professionali: dalla cucina (cuochi/chef di cucina, pizzaiolo, ecc.), al ricevimento (receptionist, il portiere, ecc), dalla sala bar, al wellness.

L’iscrizione alla lista offre l’opportunità di essere richiamati dai Centri per l’impiego o dalle associazioni di categoria (per conto di aziende che hanno fatto loro richiesta di personale) al fine di effettuare dei colloqui di lavoro, di accedere a corsi di formazione specialistici e/o di partecipare a giornate di reclutamento (Career day).

Sono attualmente organizzati da Agenzia del Lavoro sei Career day, importanti opportunità di incontro tra persone candidate e gli operatori turistici partecipanti.

I Career day

Riva del Garda – 12 febbraio 2020

Levico Terme – 13 marzo 2020

Tesero – 20 marzo 2020

Fiera di Primiero – 27 marzo 2020

Ossana – 27 marzo 2020

Tione – 3 aprile 2020

Come partecipare al/ai Career day se sei un lavoratore o un operatore turistico

È necessario compilare i form di candidatura seguendo le indicazioni fornite sul sito di Agenzia del Lavoro: