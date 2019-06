PAT * CAMPIONATO UISP TRENTINO DRAGON BOAT 2019: « LA PRESENTAZIONE GIOVEDÌ 6 GIUGNO »

Campionato Uisp Trentino Dragon Boat, la presentazione. Giovedì 6 giugno ore 12.00 presso la sala della Giunta regionale.

Si terrà domani, giovedì 6 giugno, alle ore ore 12.00 presso il palazzo della Regione, in sala della Giunta, in piazza Dante a Trento, la conferenza stampa di lancio del Campionato Uisp Trentino Dragon Boat 2019. Saranno presenti: l’assessore provinciale allo sport e turismo Roberto Failoni, per la UISP il presidente Tommaso Iori e per il Coordinamento Dragon Boat Lorenzo Roccabruna e Loris Curzel.