pat * “ BiBox “: « Appuntamento sulla pista ciclopedonale della Valsugana con l’assessore Spinelli e il Servizio Sova, giovedì 8 agosto »

A Grigno giovedì 8 si inaugua il primo BiBox. Appuntamento sulla pista ciclopedonale della Valsugana con l’assessore Spinelli e il Servizio Sova.

Si chiama BiBox: un po’ area di sosta, un po’ “portale informativo,” non virtuale ma reale, fisico, collocato sulla pista ciclopedonale a Tollo di Grigno, sul confine fra Trentino e Veneto. Sarà inaugurato giovedì 8 agosto alle ore 11, alla presenza dell’assessore allo sviluppo economico Achille Spinelli e del personale del Sova, Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia, che ne ha curato la realizzazione, su progetto dell’archittetto Nicola Chiavarelli e in collaborazione con Trentino Marketing.

La struttura in acciaio e legno di larice, posata all’estremo limite orientale della pista che collega Pergine a Bassano, è la prima di una serie di installazioni che fungeranno da punti di riferimento lungo le ciclabili del Trentino.