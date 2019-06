PAT * #BANDOGENERAZIONI 2019: « SI RIVOLGE ALLE ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE, FONDAZIONI, COMITATI, GRUPPI INFORMALI CHE OPERANO IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE »

Piattaforma delle resistenze contemporanee lancia #BandoGenerazioni. C’è tempo fino al 1 luglio 2019 per presentare i progetti. In programma anche una rassegna di eventi sul territorio regionale.

Con una deliberazione proposta dall’assessore all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti è stato approvato dalla Giunta provinciale il #BandoGenerazioni 2019 di Piattaforma delle Resistenze Contemporanee, che punta a incentivare la nascita di reti di collaborazione e progettazione per lo sviluppo di iniziative legate al mondo del lavoro e all’autonomia dei giovani. L’obiettivo è stimolare in una logica di scambio, i processi di transizione verso l’età adulta e mettere al centro temi come il lavoro culturale e le professioni creative (ma anche i mestieri legati alla tradizione) e con un’attenzione verso la promozione dell’autonomia abitativa dei giovani, valorizzando il patrimonio di entusiasmi, talenti ed energie che esprimono i territori.

#BandoGenerazioni e le iniziative di Piattaforma delle Resistenze Contemporanee sono realizzate con la collaborazione e il sostegno degli Uffici Politiche Giovanili delle Province autonome di Bolzano e Trento e della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol. Possono partecipare associazioni, cooperative, fondazioni, comitati, gruppi informali che operano in Trentino e Alto Adige. La scadenza è fissata al 1 luglio 2019. La Provincia autonoma di Bolzano, in qualità di soggetto capofila, gestirà le risorse economiche del progetto, che da parte della Provincia autonoma di Trento prevedono un sostegno di 100 mila euro per l’organizzazione e la realizzazione della piattaforma e dei percorsi progettuali, nonché della rassegna di eventi nei due territori.

“L’impostazione nuova, rispetto al passato, nasce dall’idea di utilizzare lo strumento della piattaforma per incentivare i giovani ad uscire di casa e a svilluppare imprese nel settore culturale” ha commentato l’assessore Mirko Bisesti.

Ogni generazione è portatrice di un patrimonio inestimabile di valori, abilità e competenze. Il nuovo #BandoGenerazioni di Piattaforma delle Resistenze Contemporanee punta a incentivare la nascita di reti di collaborazione e progettazione tra classi di età differenti per lo sviluppo di iniziative legate al mondo del lavoro e all’autonomia dei giovani, come detto, e per facilitare quel passaggio di consegne indispensabile alla crescita di tutta la comunità. In una società caratterizzata da una crescente digitalizzazione, gli stili di vita, le convenzioni sociali e gli scenari urbani mutano con estrema rapidità: a trasformarsi sono anche le relazioni interpersonali e in particolare i rapporti fra le generazioni, che rischiano di perdersi. Per costruire una cultura dei territori e sui territori diventa quindi sempre più importante immaginare nuovi scenari intergenerazionali, intercettando pubblici eterogenei per classe d’età e provenienza.

Il Bando 2019

#BandoGenerazioni 2019 si rivolge alle associazioni, cooperative, fondazioni, comitati, gruppi informali che operano in tutto il territorio regionale. I progetti presentati devono essere relativi al tema “Generazioni”, con specifica attenzione ai contesti territoriali e alle comunità in cui si inseriscono. Saranno premiate le proposte che valorizzano le specificità dei contesti, stimolando lo scambio tra realtà differenti e utilizzando la cultura come strumento per generare occupazione e forme di autonomia personale. A tutti i progetti selezionati sarà chiesta la redazione di un bilancio sociale (preparato con il supporto di Piattaforma delle Resistenze Contemporanee) per rendicontare le ricadute culturali e sociali sui territori coinvolti.

#BandoGenerazioni riconosce e premia la collaborazione fra soggetti differenti, individuando 3 categorie di progetti (proposti in maniera autonoma, provinciali in partenariato con almeno un altro soggetto della stessa provincia, oppure regionali) con finanziamenti rispettivamente di 5.000, 8.000 e 12.000 euro. Le proposte devono essere inviate entro le ore 12.00 del 1 luglio 2019 con le modalità indicate sul bando (differenti per le province di Trento e Bolzano). I progetti dovranno poi essere ultimati entro il 31 dicembre 2019. Chi verrà selezionato entrerà a far parte di una rete regionale e godrà del sostegno della Piattaforma delle Resistenze Contemporanee, partecipando a momenti di scambio e formazione e ricevendo servizi per lo più legati alla comunicazione del progetto.

Una Rassegna di eventi diffusi

Il bando 2019 rappresenta la prima tappa di un “Progetto Generazioni” che Piattaforma delle Resistenze Contemporanee intende realizzare a partire da quest’anno. L’obiettivo è quello di coinvolgere classi di popolazione differenti per età e provenienza geografica e sociale, per costruire una dialettica generativa di buone idee e buone prassi che sia di stimolo per tutta la comunità. Il progetto si concretizzerà a partire dalla fine dell’estate in una rassegna di eventi diffusa su tutto il territorio regionale: dibattiti e ospiti nazionali e internazionali che porteranno in varie località delle due province occasioni di approfondimento e confronto.

Piattaforma delle Resistenze

La Piattaforma delle Resistenze Contemporanee è un progetto regionale che sostiene, coordina e sviluppa iniziative in ambito culturale, giovanile e scolastico. Ha come obiettivo la sensibilizzazione della collettività, in particolare dei giovani, sui temi della memoria e della cittadinanza attiva. Nell’arco di cinque edizioni, i bandi promossi hanno sostenuto 92 progetti su tutto il territorio regionale, raccolti e coordinati all’interno del settore “Percorsi” di Piattaforma delle Resistenze Contemporanee. Il filo conduttore è sempre stato quello di rendere protagonisti i giovani e i territori, favorendo le connessioni e le sinergie tra centri e periferie, tra quartieri e vallate.