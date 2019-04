PAT * AVVISO METEO: « ATTESE NEVICATE ABBONDANTI IN MONTAGNA DALLA SERATA DI OGGI E FINO ALLA MATTINATA DI VENERDÌ 5 APRILE »

Emesso un avviso meteo. Attese nevicate abbondanti in montagna. E’ stato emesso un avviso meteo per nevicate abbondanti in montagna. Lo comunica la Protezione civile del Trentino. Dalla serata di oggi e fino alla mattinata di venerdì 5 aprile è previsto il transito di una perturbazione che apporterà significative precipitazioni su tutto il territorio provinciale. La fase più intensa è attesa tra la serata di domani, mercoledì, e la serata di giovedì. La neve arriverà fino a 800-1000 metri di quota, sotto i quali invece è attesa la pioggia. In conseguenza delle precipitazioni attese sono possibili disagi sulle strade di montagna. Si ricorda quindi l’obbligo di montare pneumatici da neve o di avere le catene a bordo del proprio mezzo.

Nella prima fase della perturbazione, da stasera a domani sera, sono attese precipitazioni sparse moderate con circa 10-30 centimetri di neve fresca. Inizialmente la quota neve sarà oltre i 1400-1600 metri per poi abbassarsi gradualmente fino a 1200 metri circa.

La seconda fase, da mercoledì sera a giovedì sera, si prevede sia decisamente più intensa con ulteriori 50-80 centimetri di neve. Anche nel corso di questa fase la quota neve si abbasserà gradualmente dai 1200-1400 metri agli 800-1000 metri, localmente anche meno.

Le precipitazioni si attenueranno poi nella fase finale che inizierà nel pomeriggio di giovedì sui settori occidentali e nella prima mattina di venerdì su quelli orientali. Si prevede che le precipitazioni cessino definitivamente nel pomeriggio di venerdì.

Complessivamente sono attesi fino a di 70-100 centimetri di neve oltre i 1500 metri. I venti saranno forti in quota da sud durante la fase più intensa della perturbazione, per poi ruotare da nord indebolendosi.