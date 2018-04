PAT * AUTISMO: ILLUMINATA DI BLU IERI LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO PERMANENTI DI TRENTO

Ieri, 2 aprile, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo. Autismo, la caserma dei vigili del fuoco permanenti illuminata di blu.

Anche il Comando dei Vigili del Fuoco Permanenti di Trento, analogamente agli altri Comandi provinciali nazionali dei Vv.ff, ha aderito alla “Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo” (2 aprile) illuminando di blu una facciata dell’edificio sede in piazza di Centa a Trento.

In linea con le direttive impartite dalle Nazioni Unite con la convenzione sui diritti delle persone con disabilità, i Vigili del fuoco sono da tempo in prima linea sui temi delle persone disabili. Tale argomento acquista una rilevanza particolare – se ne parlerà tra l’altro giovedì prossimo a Roma in un convegno dal titolo “Per una sicurezza inclusiva, Help for All” – se si pensa alle specifiche esigenze e necessità che le persone con disabilità manifestano in condizioni di emergenza.

Anche con l’obiettivo di contribuire a far crescere la consapevolezza nelle persone in riferimento all’autismo e alle disabilità in genere, la Scuola Provinciale Antincendi ha predisposto in collaborazione con A.g.s.a.t. (Associazione Genitori Soggetti Autistici del Trentino) un opuscolo intitolato “Il disturbo dello spettro autistico”.