PAT * ATTIVITÀ FORESTALI SULLE PISTE DA SCI: BILANCIO STAGIONE INVERNALE, 86 SOCCORSI MA ANCHE EDUCAZIONE AMBIENTALE

Forestali sulle piste da sci: 86 soccorsi ma anche educazione ambientale. Bilancio a fine stagione invernale dell’attività svolta dal Corpo forestale provinciale in cinque aree sciistiche.

Tempo di bilanci a fine stagione invernale per il Servizio Piste del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento (Cft) . Quella che si è appena conclusa è stata la quindicesima stagione consecutiva in cui i forestali hanno prestato servizio di vigilanza e controllo in alcune località sciistiche.

Tale attività è stata dedicata alla prevenzione degli incidenti, alla repressione dei comportamenti scorretti, al supporto delle società nelle attività di soccorso, al rilievo degli incidenti ed espletamento del conseguente contenzioso ma anche all’informazione degli utenti rispetto ad una funzione di educazione ambientale.

Le aree sciistiche presso cui i forestali hanno prestato servizio sono state cinque: Brocon (Funivie Lagorai SpA), Panarotta (Nuova Panarotta SpA), Peio (Peio Funivie SpA), Polsa San Valentino (Brentonicoski S cons.r.l.), Bolbeno (Pro Loco Bolbeno).

Gli operatori impegnati in via principale nel Servizio piste sono stati 22, dei quali 3 impiegati in via accessoria, oltre al coordinatore.

L’avvio della operatività sulle piste da sci è stato preceduto, nel mese di dicembre, dalle attività di aggiornamento formativo concernenti la disciplina provinciale delle piste ed impianti da sci ed i casi di rilievo dell’ultima stagione sciistica, la procedura penale e il contenzioso in materia di rilievo degli incidenti sciistici e la responsabilità sul soccorso in incidenti sciistici.

La parte pratica, articolata in lezioni di primo soccorso e trattamento infortunati in incidente sciistico e trasporto con il toboga, aggiornamento sulle tecniche sciistiche e la tecnica di rilievo degli incidenti sciistici e di rianimazione cardio-polmonare BLSD, è stata svolta presso il Centro addestramento alpino della Polizia di Stato a Moena.

Il servizio è stato avviato il 25 dicembre 2017 e concluso il 2 aprile 2018. Complessivamente il personale forestale ha prestato servizio sulle piste per un totale di 435 giornate/operatore. Nel corso della stagione gli operatori Cft sono stati chiamati ad intervenire su 86 casi di incidente, 14 dei quali con intervento dell’elisoccorso, Brocon e Peio le aree sciistiche con il maggior numero di interventi (rispettivamente 29 e 28).

Durante il servizio gli agenti del CFT hanno accertato 1 illecito penale presso l’area sciistica della Panarotta e 2 illeciti amministrativi in violazione alla L.P. 7/87 “Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci”, presso l’area sciistica della Polsa-San Valentino.