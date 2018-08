PAT * ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DEI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO: APPROVATE LE GRADUATORIE

Approvate le graduatorie per l’assunzione a tempo indeterminato dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Entro la fine di agosto le immissioni in ruolo.

Approvate oggi dalla Giunta provinciale le prime graduatorie del concorso riservato destinato ai docenti precari della scuola trentina. Nello specifico, con questo primo provvedimento, vengono approvate le graduatorie riferite alle sole classi di concorso prive di idonei. In autunno prenderà poi il via la fase concorsuale riferita a tutte le altre discipline.

Il concorso trae fonte dall’apposita norma inserita nella legge di stabilità per l’anno 2018, con la quale si è inteso offrire una specifica risposta ai soli docenti che operano nel sistema scolastico trentino. Come previsto dalla norma, la misura si rivolge ai docenti non ancora assunti in ruolo ed in possesso di specifici requisiti.

Questi i requisiti richiesti:

a) abilitazione o idoneità all’insegnamento per ciascuna classe di concorso cui si intenda partecipare

b) diploma di specializzazione (per i posti di sostegno) per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i posti di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

c) servizio di insegnamento prestato per almeno tre anni nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali o nelle istituzioni scolastiche paritarie del sistema educativo provinciale o nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione negli otto anni scolastici precedenti la data di entrata in vigore della legge 18/17 (ovvero dall’anno scolastico 2009/2010 all’anno scolastico 2016/2017)

d) essere iscritti nelle graduatorie di istituto della provincia di Trento valide per il triennio 2017/2020;

e) non essere già assunti a tempo indeterminato nelle scuole statali e nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale nella medesima figura professionale.

Queste le discipline coinvolte:

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

A028 MATEMATICA E SCIENZE

ADMM SOSTEGNO SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

A007 DISCIPLINE AUDIOVISIVE

A008 DISCIPL. GEOMETRICHE, ARCHITETTURA DESIGN ARREDAM. E SCENOTECNICA

A009 DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE

A012 DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO

A015 DISCIPLINE SANITARIE

A032 SCIENZE DELLA MINERALOGIA E GEOLOGIA

A040 SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

A043 SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE

A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

A053 STORIA DELLA MUSICA

A063 TECNOLOGIE MUSICALI

A064 TEORIA ANALISI E COMPOSIZIONE

BD02 CONVERSAZIONE LINGUA TEDESCA

B003 LABORATORI DI FISICA

B012 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE

B014 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI

B015 LABORATORI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

B016 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

B017 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

In data 27 agosto sul portale della scuola trentina all’indirizzo: www.vivoscuola.it saranno resi noti i contingenti dei posti e i candidati individuati per la proposta di assunzione.