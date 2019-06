PAT * “LATTE IN FESTA, IL FESTIVAL DEL BUON LATTE TRENTINO”: « AL MUSEO DELLE PALAFITTE DI FIAVÉ IN PROGRAMMA IL LABORATORIO PER FAMIGLIE, DOMENICA 9 GIUGNO »

L’archeologia alla portata di tutti. A Fiavé il 9 giugno e a Levico Terme il 16 giugno i laboratori dei Servizi educativi della Soprintendenza per i beni culturali.

Al termine di un anno scolastico che ha registrato oltre 15.000 partecipanti ai laboratori e ai percorsi didattici, i Servizi educativi dell’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento escono dalle aule e dai musei per portare sul territorio l’attività di sensibilizzazione nei confronti del patrimonio culturale. Due gli appuntamenti nei prossimi giorni, il 9 giugno a Fiavé e il 16 giugno a Levico Terme, per conoscere in maniera coinvolgente e divertente, come vivevano i nostri antenati nell’antichità.

Domenica 9 giugno alle ore 14.30, al Museo delle Palafitte di Fiavé è in programma il laboratorio per famiglie “100% latte” dedicato alla lavorazione del latte al tempo delle palafitte (partecipazione gratuita previa prenotazione tel. 0465 735019). L’iniziativa è nell’ambito di “Latte in festa. Il Festival del buon latte trentino” che si svolge aFavrio di Fiavé dal 7 al 9 giugno, a cura dell’Apt Terme di Comano Dolomiti di Brenta e dell’Ecomuseo della Judicaria.

Info e programma: www.visitacomano.it

È nell’ottica dell’inclusione e dell’accessibilità il laboratorio “T-essere memoria. Un frullato di ricordi” proposto domenica 16 giugno, alle ore 10, nel Parco di Levico Terme in occasione di “In viaggio con l’Alzheimer Fest” che si svolge dal 6 al 16 giugno in tutto il Trentino per iniziativa dell’Assessorato alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia provinciale, dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e dalla APSP Levico Curae. Il laboratorio prende spunto da alcuni strumenti in legno ritrovati nelle palafitte di Fiavé che assieme al profumo del latte e della panna saranno lo stimolo per riconoscere un’attività praticata nel passato. Con panna, ciotole e frullini i partecipanti potranno cimentarsi in prima persona nella preparazione del burro. La rassegna di Levico, che nel 2018 ha ospitato la seconda edizione di Alzheimer Fest, è una delle tappe che porterà a Treviso dove dal 13 al 15 settembre si terrà l’edizione 2019.