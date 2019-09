PAT * ARBOR MEETING – POST VAIA : « DAL 6 ALL’8 SETTEMBRE LA PIANTAGIONE DI NUOVI ALBERI AL PARCO DELLE TERME DI LEVICO »

Dal 6 all’8 settembre il parco delle terme di Levico ospita l’Arbor Meeting organizzato dalla Società Italiana d’Arboricoltura e dall’Associazione Arboricoltori, due associazioni che hanno scelto il parco, duramente colpito dalla tempesta Vaia dello scorso ottobre, come luogo di ritrovo tra tecnica e divulgazione per diffondere buone prassi in alboricoltura.

Ottanta arboricoltori provenienti da tutta Italia saranno impegnati in un progetto di piantagione di nuovi alberi ed in operazioni arboricolturali su esemplari adulti danneggiati dalla tempesta. Non mancheranno comunicazioni e workshop tecnici.

Si comincerà venerdì pomeriggio con gli accreditamenti dei partecipanti ed un sopralluogo al parco con la formazione delle squadre d’intervento.

Sabato 7 settembre si entrerà nel vivo a partire dalle ore 8.30, con l’apertura dei cantieri e i lavori, alternati ai workshops che proseguiranno per l’intera giornata. Si prevedono degli approfondimenti su l’abbattimento controllato e la gestione delle emergenze, la messa a dimora di nuove piante, il consolidamento degli alberi e la presentazione del polimero idroretentore, strumento che aiuta gli arboricoltori nelle operazioni di riforestazione in ambienti dove l’acqua scarseggia.

La domenica mattina sarà dedicata alla comunicazione e ai seminari. Dalle 9 alle 13 il programma prevede i seguenti interventi:

– La tempesta vaia nel parco di Levico. Da un disastro un’opportunità, a cura di Fabrizio Fronza Curatore del parco di Levico

– Crisi climatica ed eventi meteo estremi: gestire l’inevitabile, evitare l’ingestibile, a cura di Luca Lombroso meteorologo e divulgatore ambientale

– presentazione della pubblicazione Flora del Trentino edito da Fondazione Museo Civico di Rovereto con Edizioni Osiride, autori: Filippo Prosser, Alessio Bertolli, Francesco Festi e Giorgio Perazza

– La vegetazione per il benessere dell’ambiente e della salute a cura di Rita Baraldi del CNR di Bologna

– Aggiornamento e completamento dell’Art. 12 della legge 28 luglio 2016 con il riconoscimento della figura professionale dell’arboricoltore a cura di Nadia Forbici presidente di ASSOFOLORO