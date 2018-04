PAT * AMICI DELLA FAMIGLIA: MARTEDÌ 24 LA CONVENTION DEI COMUNI A FIERA DI PRIMIERO

Martedì 24 aprile alle 9 presso il Palazzo delle Miniere a Fiera di Primiero. Domani la 9° Convention dei Comuni “amici della famiglia”.

83 amministrazioni comunali in Trentino hanno detto “sì” alla certificazione “Family in Trentino” dimostrando sensibilità e attenzione alle necessità e istanze delle famiglie e attivando sui loro territori politiche di benessere familiare. La Convention sarà ospitata quest’anno dal Distretto famiglia del Primiero, che è nato nel 2015 e conta 29 organizzazioni aderenti, tra cui tutti i Comuni della Comunità di valle. Visionabile sul sito dell’Agenzia il programma di dettaglio dell’evento. Sono chiuse le iscrizioni online.

Nona Convention dei Comuni family-friendly per discutere di politiche comunali per il benessere della famiglia: quali traguardi raggiunti e quali prospettive di crescita. L’evento è promosso dall’Agenzia per la famiglia, natalità e politiche giovanili in sinergia con il Distretto Primiero “Family green” e la Comunità di Primiero, attento partner delle politiche familiari candidatosi l’anno scorso ad essere sede dell’evento 2018.

La Convention si terrà martedì 24 aprile, con orario 9.00-13.30, a Fiera di Primiero, presso il Palazzo delle Miniere (piazzetta del Dazio, 2).

La Convention vedrà in questa nona edizione la presentazione di progetti innovativi, quali il “Network nazionale ed europeo dei Comuni amici della famiglia” e la sottoscrizione dell’Accordo tra l’Agenzia per la famiglia e il Consorzio dei Comuni trentini, finalizzato al lancio del progetto pilota che metterà in connessione il portale dell’Agenzia www.trentinofamiglia.it con tutti i siti web dei Comuni trentini.