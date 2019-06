PAT * “ALZHEIMER FEST“: « GLI APPUNTAMENTI IN TRENTINO DAL 6 AL 16 GIUGNO »

In viaggio con l’Alzheimer Fest, in Trentino dal 6 al 16 giugno. Manifestazioni, incontri, dibattiti e spettacoli e il finale in programma a Levico Terme il 15 e il 16 giugno.

Sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche, sanitarie, sociali, culturali, che le famiglie devono affrontare quando un loro caro viene colpito dall’Alzheimer o da altre forme di demenza: è lo scopo dell’iniziativa “In viaggio con l’Alzheimer Fest”, in programma in diverse località del Trentino dal 6 al 16 giugno, una tappa dell’iniziativa nazionale che si svolgerà a Treviso dal 13 al 15 settembre. Manifestazioni, incontri, dibattiti e spettacoli per una decina di giorni e, la conclusione, a Levico Terme il 15 e il 16 giugno con attività al lago, nel borgo e nel Parco delle Terme.

“Si tratta di una malattia che inizia in modo subdolo – commenta l’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana – le persone cominciano a dimenticare alcune cose e se inizialmente i ricordi del passato sono ben conservati, nel tempo si arriva al punto da non riconoscere nemmeno i familiari. In Trentino vi sono più di 8.000 malati, un dato in linea con il resto d’Italia. In questa malattia degenerativa il ruolo dei familiari che si prendono cura del malato è fondamentale, per questo vogliamo dire agli operatori e a tutte le famiglie trentine che si occupano quotidianamente dei propri cari che non sono soli e hanno una rete di associazioni, istituzioni, realtà del pubblico e del sociale sulla quale contare”.

Gli eventi, aperti a tutti, sono stati organizzati dai servizi sociali delle Comunità, in collaborazione con le Associazioni Alzheimer, le APSP e altre realtà del territorio. Il coordinamento della manifestazione è del Tavolo di monitoraggio del Piano provinciale demenze.

L’Alzherimer fest è arrivata alla sua terza edizione: lo scorso anno era stata organizzata a Levico Terme, in Trentino, mentre quest’anno l’appuntamento è a Treviso dal 13 al 15 settembre. Attorno alla malattia di Alzheimer e alle altre demenze si discute da molto tempo in modo schematico, su argomenti tra loro separati, tra addetti ai lavori di ogni specie. Nel corso dell’Alzheimer Fest tutti coloro che pensano, amano e soffrono attorno alle persone affette da disturbi della cognitività si ritrovano in un’atmosfera dominata dalla gioia dello stare insieme.

Per info: www.alzheimerfest.it

Gli appuntamenti in Trentino sono pensati come avvicinamento alla festa di settembre, sono gratuiti e aperti a tutti e organizzati dai servizi sociali delle comunità/Comune di Trento, con la collaborazione e il patrocinio di tante realtà territoriali; il coordinamento è del Tavolo di monitoraggio del Piano provinciale demenze.

Comunità Val di Fiemme, Comun General de Fascia

6-16 giugno, Biblioteche comunali: Vetrina Alzheimer, esposizione di libri e materiali audiovisivi sul tema dell’Alzheimer

13 giugno ore 21.00, Predazzo, Teatro comunale: Il problema, spettacolo teatrale di Paola Fresa – Fondazione Sipario Toscana/ErreTiTeatroTrenta

Comunità del Primiero

13 giugno dalle ore 9.00, Primiero San Martino di Castrozza – RSA: Momento di festa, giochi all’aperto e caccia al tesoro con i bambini della scuola materna

Comunità Valsugana e Tesino

8 giugno dalle ore 9.00 alle 17.00, Carzano – Centro Polifunzionale: Giornata Sente-Mente Experience, per apprendere e sperimentare il Sente-Mente project

11 giugno ore 17.00, Borgo Valsugana – sede Comunità: Alzheimer Café, condivisione delle difficoltà, anche emotive, connesse alla malattia

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

6-12 giugno, Biblioteche comunali: Vetrina Alzheimer, esposizione di libri a tema

11 giugno ore 20.30, Baselga di Pinè – Biblioteca comunale: Le dimensioni di relazione utili nelle attività con i pazienti anziani, incontro con il prof. Roberto Marchesino sul tema Pet Terapy

13 giugno ore 20.30, Pergine Valsugana – Teatro comunale: Yesterday, l’ombra del passato, spettacolo teatrale esperienziale di Jana Balkan – Compagnia Portland, preceduto dal cortometraggio “Ti ho incontrata domani” (presenta Paola Taufer)

14 giugno ore 20.30, Levico Terme – Piazza della Chiesa (in caso di maltempo nella sala consiliare del Comune): Operatori di felicità, Flavio Pagano presenta il suo nuovo libro. Interviene il prof. Marco Trabucchi

Comune di Trento

12 giugno ore 17.30 e replica ore 20.00, Trento – ritrovo in P.zza Duomo: Rappresentazione teatrale itinerante, narrazione in movimento lungo via Belenzani in collaborazione con l’Associazione TeatroOvunque

14 giugno dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, Povo – parco della RSA (in caso di maltempo nel Centro polifunzionale): Speri-Menti-Amo, laboratori aperti al pubblico di Stimolazione sensoriale, cognitiva, musica e movimento

Comunità Valle dei Laghi

dal 10 al 14 giugno, Cavedine: Percorso di stimolazione, visite guidate al percorso realizzato nel centro del Comune su prenotazione

13 giugno dalle ore 9.00 alle ore 17.00, Cavedine – RSA: Open day in Rsa, presentazione attività del centro di ascolto

Comunità della Valle di Cembra

6 giugno dalle ore 15.00 alle 17.00, Lisignago – Centro Servizi presso la RSA: Alzheimer al centro, saranno presenti assistenti sociali, medici e Ilaria di ALPACA con i suoi animali

Comunità Rotaliana

11 giugno ore 21.30, Mezzocorona – Teatro S. Gottardo: Il problema, spettacolo teatrale di Paola Fresa – Fondazione Sipario Toscana/ErreTiTeatroTrenta

Comunità della Paganella

6 giugno ore 14.30, Andalo – Sala AltRoPianO del Centro Giovani: La ricetta del cuore -Riscopriamo assieme le nostre tradizioni culinarie, laboratorio culinario in tandem bambini e anziani

11 giugno ore 20.30, Andalo – Sala AltRoPianO del Centro Giovani: La capsula del tempo, serata conclusiva della raccolta di pensieri sul proprio territorio

Comunità della Val di Non

8 giugno, Cles – RSA: Momento di festa, al Parco con i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Cles e avvio di un progetto di sensibilizzazione nelle scuole

12 giugno ore 18.00, Fondo – RSA: Le terapie non farmacologiche nella cura della persona con Alzherimer: un cane che aiuta, incontro con il pet therapist Alex Bresadola Associazione sociale “l’impronta”

13 giugno ore 16.00, Taio – RSA: Alzheimer café “Scopriamo perché e come affrontarlo”

Comunità Valle di Sole

7 giugno ore 20.00, Ossana – Teatro comunale: Dov’è sparita Betty, spettacolo teatrale con la compagnia “Alla ribalta” – regia di Jennifer Miller

Comunità Giudicarie

12 giugno ore 20.30, Tione – Teatro cinema comunale: Il problema, spettacolo teatrale di Paola Fresa – Fondazione Sipario Toscana/ErreTiTeatroTrenta

Comunità Alto Garda e Ledro

7 giugno ore 17.30, Riva del Garda – Biblioteca civica: Le beatitudini della malattia, presentazione libro di poesie con l’autrice Roberta Dapunt

10 giugno ore 16.00, Riva del Garda – RSA: Ballo Im-Bilico, spettacolo di ballo con Chiara Ferraglia e Veronica Boniotti

Comunità della Vallagarina

6-14 giugno, Biblioteche comunali: Un libro da leggere, angolo di letture dedicate all’argomento

6 giugno ore 9.30-12.30, Brentonico – Ritrovo presso le scuole: Camminiamo insieme nelle emozioni

8 giugno ore 9.00, Rovereto – Centro diurno Alzheimer – RSA Casa S. Famiglia: Between Sisters, film documentario, dialogo con il pubblico

13 giugno ore 19.00, Rovereto – RSA Via Vannetti: Che banda!, concerto della Banda musicale Giovanile di Pomarolo

14 giugno ore 20.00, Rovereto – Teatro S. Giorgio, La fiaba di Cinderella, rappresentazione teatrale recitata dai Residenti della RSA

15 giugno ore 16.00, Rovereto – Aula Magna Università, Danza – Tango: terapia e benessere, presentazione e lezioni aperte di tango e DanceAbility

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

14 giugno, Folgaria: Una comunità che danza, evento di inclusione sociale e dialogo intergenerazionale con Teresa Rospetti e Stefano Baroni

14 giugno dalle ore 14.00 alle 17.30, Sala Meeting Palaghiaccio: Laboratorio di movimento, ritmo, musica e danza

14 giugno ore 18.00 P.zza Marconi: DANZAPerTe, spettacolo a sorpresa

Gran finale a Levico Terme

sabato 15 e domenica 16 giugno: spettacoli, laboratori, mostre, incontri con esperti e molto altro, programma completo in allegato e su www.apsplevicocurae.it