PAT * ALPEUREGIO SUMMER SCHOOL: IN PROGRAMMA DAL 25 GIUGNO AL 5 LUGLIO, ISCRIZIONI ENTRO IL 6 APRILE

L’Alpeuregio Summer School si terrà dal 25 giugno al 5 luglio 2018 presso la Rappresentanza della regione europea Tirolo-Alto Adige-Trentino a Bruxelles. Dieci posti sono riservati ai giovani trentini che non abbiano superato i 30 anni di età, che siano in possesso di almeno una laurea triennale e di un livello B2 del quadro di riferimento comune europeo per le lingue per quanto riguarda la padronanza della lingua inglese. Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione al Servizio Europa della Provincia autonoma di Trento, entro il 6 aprile 2018.

Il percorso formativo della durata di nove giorni, tenuto in lingua inglese, è rivolto a trenta giovani provenienti dai tre territori che ambiscono ad intraprendere una carriera a livello europeo o ad utilizzare le competenze acquisite a livello regionale e locale: sono in programma lezioni frontali, laboratori di approfondimento e visite alle Istituzioni europee, nonché ad altre organizzazioni operanti a Bruxelles.

In questo contesto, l’Alpeuregio Summer School in Istituzioni e Politiche dell’Unione europea, appuntamento formativo promosso dalla Provincia autonoma di Trento, insieme alla Provincia autonoma di Bolzano e al Land Tirolo, offre agli studenti trentini la possibilità di approfondire le conoscenze sul funzionamento delle Istituzioni dell’Ue e sulle principali tematiche prioritarie dell’Agenda europea.

