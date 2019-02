PAT * « Al via la Presidenza italiana della Strategia Macroregionale Alpina – Eusalp: Oggi a Milano anche il vicepresidente della Provincia Tonina »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Oggi a Milano anche il vicepresidente della Provincia Mario Tonina. Al via la Presidenza italiana della Strategia Macroregionale Alpina – Eusalp.

Si è aperto oggi a Milano a Palazzo Lombardia il periodo di Presidenza italiano della Strategia dell’Unione Europea per la Regione Alpina-Eusalp, che ha come scopo quello di promuovere la cooperazione fra tutti i territori che insistono sui due versante dell’arco alpino, in ordine a problematiche di comune interesse: ambiente, trasporti, lavoro, istruzione, energia e quant’altro.

Ben 48 le Regioni presenti, appartenenti a 7 Stati. Dopo la presidenze della Slovenia, a partire dal gennaio 2016, data di nascita di Eusalp, a cui sono seguite le presidenze della Baviera nel 2017 e del Tirolo nel 2018, quest’anno è dunque la volta dell’Italia, con la Regione Lombardia. Alla cerimonia era presente anche il vicepresidente della Provincia autonoma di Trento Mario Tonina.

Il Trentino infatti è partner di Eusalp fin dalla sua costituzione, ha contribuito alla formazione del suo sistema di governance, guida il Gruppo d’Azione 3, che si occupa di lavoro, istruzione e formazione., e con il Gect Euregio, ha la leadership del gruppo di azione 4, attivo nel campo dell’ intermodalità e interoperabilità nel trasporto passeggeri e merci.

Altri rappresentanti del Trentino siedono all’interno dei vari Gruppi d’Azione in cui si articola l’attività di Eusalp. “Essere qui a Milano oggi – ha detto Tonina – vuol significare innanzitutto che crediamo nel ruolo della macroregione, nella sua capacità di promuovere le ragioni dei territori di montagna in seno all’Europa. È necessario proseguire assieme su questa strada, insistendo però maggiormente sul versante della comunicazione, e soprattutto facendo più rete e più lavoro di lobbing.

Territori come il Trentino, l’Alto Adige e il Tirolo hanno già fatto passi importanti in questo senso: ci auguriamo che possano essere di esempio anche per altre realtà, al fine di accrescere gli sforzi comuni nella direzione di una montagna viva, popolata, in grado di offrire opportunità concrete a coloro che la vivono, giorno dopo giorno, e di fare sentire la sua voce in nelle sedi Ue”.

“Costruire.futuro.assieme. Nell’interesse delle Alpi!”: questo il motto della Presidenza italiana di Eusalp, avviatasi oggi a Milano, alla presenza dei rappresentanti delle Regioni che aderiscono all’alleanza alpina. La Presidenza italiana riserverà un’attenzione particolare ai temi delle infrastrutture, della green economy, dell’innovazione, e ha già in agenda alcuni importanti eventi, fra cui, il 16 ottobre prossimo, a Trento, il 3° Forum sulla Formazione Duale nella Macroregione Alpina.

Il passaggio di consegne con il Tirolo si è svolto in Regione, alla presenza, fra gli altri, del ministro italiano per gli Affari Regionali Erika Stefani e del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, “Ci crediamo – ha sottolineato Fontana – e valorizzeremo la macroregione, puntando sull’imprenditoria giovanile e sul il turismo, e sfruttando quell’infrastrutturazione e quei supporti tecnologici che consentono di rendere attrattiva la nostra economia. Inizia un’anno estremamente importante, anche nell’ottica di un nuovo rapporto con l’Ue per quanto riguarda il nuovo riparto dei fondi”.

Fondata nel 2016, Eusalp coinvolge 5 stati membri dell’Ue e (Italia, Francia, Germania, Austria e Slovenia) e 2 paesi partner (Svizzera e Liechtenstein), per un totale di 48 regioni con circa 80 milioni di abitanti. Una strategia macroregionale unica nel contesto europeo, perché nasce dal basso.

Eusalp opera attraverso i seguenti organi:

Assemblea Generale: predispone le linee guida politiche per la Strategia ed è costituita dai Presidenti delle 48 Regioni e dai rappresentanti dei 7 Stati.

Executive Board: si occupa del coordinamento, dell’implementazione della Strategia Eusalp. Nell’Executive Board siedono i rappresentati degli Stati, delle Regioni e come osservatori, i rappresentanti della Commissione europea e della Convenzione delle Alpi.

Gruppi d’Azione: sono stati attivati 9 Gruppi d’Azione. Ognuno ha adottato un piano di lavoro su un tema specifico.

La Provincia autonoma di Trento, con il coordinamento dell’Umst Rapporti istituzionali e attività legislativa, è stata attivamente coinvolta nella formazione del sistema di governance e contribuisce , attraverso la guida del Gruppo d’Azione 3 volto a “migliorare l’adeguatezza della forza lavoro, dell’istruzione e della formazione nei settori strategici”, nonché la partecipazione a tutti gli altri Gruppi di Azione, al raggiungimento degli obiettivi del Piano d’Azione.

Il Gect Euregio invece ha ottenuto la leadership del gruppo di azione 4 volto a“promuovere intermodalità e interoperabilità nel trasporto passeggeri e merci”.

Oltre a ciò, al fine di migliorare la collaborazione transfrontaliera tra le regioni delle Alpi, la Rappresentanza comune del Tirolo – Alto Adige – Trentino a Bruxelles promuove l’iniziativa “Friends of Eusalp” per la creazione di una piattaforma di scambio tra le regioni partecipanti e le Istituzioni dell’Unione europea.

In vista della Presidenza Italiana di Eusalp del 2019 la Provincia autonoma di Trento ha aderito allo “Schema di Intesa tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, le Regioni Autonome del Friuli Venezia Giulia e della Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano per la programmazione, l’organizzazione e la gestione della Presidenza Italiana di Eusalp 2019”.