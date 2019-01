pat * Agricoltura: « L’assessore Giulia Zanotelli ha partecipato alla presentazione di una ricerca sull’innovazione nelle cooperative agricole »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





L’assessore Giulia Zanotelli ha partecipato alla presentazione di una ricerca sull’innovazione nelle cooperative agricole. Agricoltura, l’importanza di una pianificazione condivisa.

Innovazione, ma anche ricerca collegata alle esigenze degli agricoltori, sicurezza nell’utilizzo dei mezzi in un territorio di montagna, formazione, assistenza tecnica, cultura, qualità del prodotto, valorizzazione delle specificità dei territori, capacità di fare rete e ascoltare gli attori del sistema: per l’assessore provinciale all’agricoltura Giulia Zanotelli sono questi i principali temi che fanno da premessa ad una accurata e partecipata pianificazione per il settore agricolo a cui si sta lavorando. Lo ha sottolineato oggi in occasione della presentazione di una ricerca di Euricse sul tema dell’innovazione nelle cooperative agricole del Trentino. Alla presentazione hanno partecipato anche Carlo Borzaga, presidente di Euricse, Marina Mattarei, presidente della Federazione trentina della Cooperazione, e Eddi Fontanari, autore della ricerca.

“Promuovendo l’eccellenza dei nostri prodotti – ha detto l’assessore Zanotelli – possiamo promuovere il nostro territorio nel suo complesso. Su questo tema ci stiamo già confrontando con il collega Failoni. Il comparto agricolo, per affrontare le sfide del prossimo futuro, ha bisogno di una pianificazione accurata che coinvolga tutti i soggetti che ne fanno parte. Il settore ha grandi potenzialità ma anche fragilità che affronteremo con il contributo di tutti, compresa la Cooperazione con la quale abbiamo già avviato contatti”.