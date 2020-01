PAT * AGENDA 2030: « ESERCIZIO DI FUTURO SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE IN TRENTINO, A BORGO VALSUGANA IL 20 GENNAIO »

Agenda 2030: esercizio di futuro sullo Sviluppo sostenibile in Trentino. A Borgo Valsugana il 20 gennaio alle ore 18 presso la Biblioteca comunale.

Il primo degli incontri condotti dagli esperti del MUSE per illustrare gli obiettivi di Sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 approvata dall’ONU e, soprattutto, come il Trentino sta affrontando le sfide della sostenibilità, si svolgerà a Borgo Valsugana lunedì 20 gennaio alle ore 18.00. L’appuntamento è in Biblioteca comunale. Sarà approfondito anche il processo partecipativo voluto dalla Provincia autonoma per permettere a tutti di contribuire alla definizione della Strategia provinciale per lo Sviluppo sostenibile.

L’incontro è aperto a tutti coloro che hanno a cuore il futuro del Trentino e del nostro pianeta.