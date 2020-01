PAT * AGENDA 2030: « 10 OBIETTIVI PER IL TRENTINO DEL 2040, ENTRO IL 31 GENNAIO L’OPPORTUNITà DI PARTECIPARE ALLA STRATEGIA PROVINCIALE »

Agenda 2030, 10 obiettivi per il Trentino del 2040. Entro il 31 gennaio l’opportunità di partecipare alla Strategia provinciale di Sviluppo Sostenibile.

Ancora tre giorni di tempo per iscriversi al percorso partecipativo sui dieci obiettivi prioritari per la Provincia autonoma rispetto all’Agenda 2030. Infatti entro il 31 gennaio chi vuole contribuire alla definizione della Strategia provinciale per lo Sviluppo Sostenibile può iscriversi al percorso partecipativo sul sito https://agenda2030.provincia.tn.it/ . Finora le iscrizioni non sono mancate, specie fra i cittadini e gli studenti, in via di definizione anche le iscrizioni per i tavoli di lavoro degli amministratori, degli ordini professionali, delle associazioni, delle categorie e sindacati

Povertà, Stili di vita, Acqua, Territorio, Economia circolare, Responsabilità sociale, Turismo sostenibile, Agricoltura, Riduzione delle emissioni e Parità di genere sono gli obiettivi prioritari per la Provincia autonoma e le dieci parole d’ordine che guideranno il processo partecipativo.

Per partecipare, a seconda della sezione d’interesse, è necessario compilare il modulo di iscrizione entro il 31 gennaio 2020.

Tre le sezioni d’interesse:

Studenti/esse Universitari/e. Gli incontri della durata di circa 4 ore si terranno nel mese di febbraio 2020 presso la Facoltà di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento. Complessivamente saranno coinvolti 60 studenti/esse universitari/e. Se dovessero pervenire un numero di candidati/e superiore a 60 la selezione avverrà sulla base del principio della massima rappresentatività delle Facoltà e per sorteggio che sarà effettuato presso la sede dell’UMST Coordinamento Enti Locali, Politiche territoriali e montagna, il giorno 5 febbraio 2020, alle ore 14.30. L’invito definitivo all’incontro, con i relativi dettagli, verrà comunicato per mail con un preavviso di almeno 10 giorni. https://agenda2030.provincia.tn.it/accreditation/form/859

Cittadine/i. Possono partecipare persone con età maggiore di 18 anni e residenti in provincia di Trento. Gli incontri della durata di circa 4 ore si terranno nel mese di marzo 2020 presso il MUSE. Complessivamente saranno coinvolte 60 persone. Se le/gli iscritte/i fossero in numero maggiore si procederà ad un sorteggio che sarà effettuato presso la sede dell’UMST Coordinamento Enti Locali, Politiche territoriali e montagna, il giorno 5 febbraio 2020, alle ore 14.30. L’invito definitivo all’incontro, con i relativi dettagli, verrà comunicato per mail con un preavviso di almeno 2 settimane. https://agenda2030.provincia.tn.it/accreditation/form/890

Associazioni. Possono partecipare associazioni con sede in provincia di Trento e rappresentatività di livello provinciale. Gli incontri della durata di 4 ore si terranno il sabato mattina di marzo 2020 presso il MUSE. Complessivamente saranno coinvolte 60 Associazioni. Qualora le Associazioni iscritte siano in numero maggiore si procederà a sorteggio che sarà effettuato presso la sede dell’UMST Coordinamento Enti Locali, Politiche territoriali e montagna, il giorno 5 febbraio 2020, alle ore 14.30. L’invito definitivo all’incontro, con i relativi dettagli, verrà comunicato per e mail con un preavviso di almeno 2 settimane. https://agenda2030.provincia.tn.it/accreditation/form/925