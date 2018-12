PAT * AFT – Aggregazione funzionale territoriale: « aperta oggi la struttura di Trento Sud, Continua il confronto con i sindacati per arrivare ad una soluzione »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Incontro interlocutorio oggi presso l’assessorato alla Sanità Aft: aperta oggi la struttura di Trento Sud. Continua il confronto con i sindacati per arrivare ad una soluzione.

La riunione svoltasi oggi presso l’assessorato alla Sanità sulla questione riguardante la Aft-Aggregazione funzionale territoriale di Trento sud ha avuto esito interlocutorio. Da parte della Giunta provinciale vi è la volontà di evitare lo sciopero dei medici di medicina generale e per questo anche nei prossimi giorni continuerà la discussione con le categorie sindacali.

L’ apertura in data odierna della Aft di Trento sud è avvenuta a seguito di una delibera di Giunta assunta nelle scorse settimane come da accordi presi con l’Azienda sanitaria e con le categorie sindacali, tra le quali anche la Cisl. Successivamente la stessa Cisl ha però messo in discussione il contenuto della delibera, chiedendone la revoca.

Oggi ha avuto luogo comunque l’apertura della Aft, così come previsto. Rimane aperta ed è in corso una discussione approfondita con le categorie sindacali al fine di ricercare una soluzione organizzativa che rispetti le aspettative dei medici di medicina generale e la volontà dell’Azienda sanitaria di fornire servizi importanti e utili ai cittadini trentini.