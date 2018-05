PAT * ADUNATA NAZIONALE DEGLI ALPINI: LA SALA OPERATIVA PROVINCIALE SEGUIRÀ COSTANTEMENTE LO SVOLGIMENTO DELL’EVENTO

Seguirà l’Adunata Nazionale degli Alpini fino a lunedì prossimo. Al lavoro la Sala operativa provinciale.

Coordinata dal Dirigente generale del Dipartimento Protezione Civile della Provincia autonoma di Trento, ingegner Stefano Devigili, si è riunita questa mattina, in collegamento con la Questura, la Sala operativa provinciale, presso la caserma del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Trento.

La riunione è iniziata con una panoramica sulla situazione meteorologica, che è tipicamente primaverile e quindi instabile.

I responsabili dei diversi settori hanno poi brevemente relazionato su come stanno procedendo le operazioni e sulla situazione – comprese viabilità e logistica – che al momento della riunione non presentava particolari problemi, se si escludono gli episodi di cui ha già riferito la stampa. È cominciato il presidio sui varchi previsti per regolare il traffico da e verso la città di Trento.

E’ costantemente monitorata poi la fase di allestimento e anche lo stato della viabilità. I dispositivi previsti dai piani operativi sono stati messi in campo.

Da oggi si entra nel vivo della manifestazione con numerosi appuntamenti compresi nel programma dell’Adunata Nazionale degli Alpini 2018.

La Sala operativa provinciale, che seguirà costantemente lo svolgimento dell’evento fino a lunedì 14 maggio, vedrà i responsabili dei settori riunirsi più volte per aggiornare la situazione.