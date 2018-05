PAT * ADUNATA NAZIONALE DEGLI ALPINI: A TRENTO GIÀ ARRIVATE OLTRE 220 MILA PERSONE

Adunata nazionale degli alpini. La situazione aggiornata dalla Protezione civile sulla circolazione, l’afflusso di persone e sicurezza

Inizia l’ondata verso Trento, già arrivate oltre 220 mila persone.

Il grande afflusso è iniziato. Nella mattina di oggi si stimano in circa 220 mila le persone che sono arrivate a Trento per la 91° Adunata nazionale degli alpini. Fino ad oggi sono stati contati 200 pullman.

Numerose le persone che hanno scelto il treno. Trentino Trasporti ha allestito un servizio aggiuntivo di 7 pullman sulla tratta Borgo – Trento a causa della difficoltà della ferrovia della Valsugana di assorbire i passeggeri in viaggio verso il capoluogo. Anche la Trento – Malè segnala un forte afflusso di viaggiatori in direzione di Trento. Regolare il traffico sulla rete viaria trentina e, in particolare, sulla città.

Sala operativa della Protezione civile del Trentino: aggiornamento ore 11 del 12 maggio 2018

Sanità: notte relativamente tranquilla nei vari presidi sanitari della città: 148 le persone che hanno chiesto assistenza, di cui 24 portate in ospedale. Cinque le persone arrivate in condizioni critiche.

Ferrovia del Brennero: dopo i disagi di ieri, il transito dei treni è regolare. In stazione a Trento è stato integrato il personale ausiliario per regolari i flussi di passeggeri, così come sono state allestite delle transenne;

Ferrovia Valsugana: i treni viaggiano con la massima capienza. Sette pullman sono già attivi sulla tratta Borgo Trento e il servizio aggiuntivo di Trentino Trasporti si protrarrà fino alla serata;

Rete stradale del Trentino: scorrevole;

Città di Trento: circolazione regolare con qualche rallentamento a causa del forte afflusso di pullman;

A22: traffico regolare con i caselli di Trento Nord e Sud liberi;

Meteo: instabilità prevista per le giornate di oggi(sabato 12 maggio 2018), caratterizzata da brevi rovesci. Nella giornata di domenica è previsto l’arrivo della perturbazione con piogge a partire soprattutto dal tardo pomeriggio.

Temperature: superiori ai 25 gradi oggi e domani con il calo di domenica;

Comitato organizzatore alpini: le stime indicano la presenza in città di 220 mila alpini.