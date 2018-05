PAT * ADUNATA ALPINI: IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE BORRELLI, ” GRAZIE PER IL LAVORO CHE STATE FACENDO SIETE UN ORGOGLIO PER IL PAESE “

Adunata Alpini: il punto con il Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale Borrelli.

Punto della situazione sull’Adunata degli Alpini oggi nel tardo pomeriggio alla Sala operativa della Protezione civile con il Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli, l’assessore alla Protezione civile Tiziano Mellarini e i responsabili dei settori coinvolti nella gestione dell’evento.

“Grazie a tutti per il lavoro che state facendo – ha sottolineato Borrelli – per l’organizzazione che avete messo in campo che rende onore a questo evento.

È un orgoglio per gli alpini, per la città di Trento, per il Trentino, ma soprattutto per tutto il Paese.

Voglio infine ringraziare l’Associazione Nazionale Alpini per il contributo fondamentale che quotidianamente dà al sistema della protezione civile nazionale”.

“Un grazie per essere qui – ha detto l’assessore Mellarini – per la collaborazione e l’attenzione rivolta da sempre alla nostra Protezione civile.

È la prima volta che viene allestita una cittadella della Protezione civile e questo per noi è motivo di orgoglio.

Qui siamo nella Sala operativa e sono presenti i responsabili dei vari settori. Vorrei sottolineare che il lavoro non è partito oggi, ma ha avuto inizio fin dall’annuncio che l’Adunata si sarebbe tenuta a Trento.

Il lavoro fatto dal comitato organizzatore è stato scrupoloso e prezioso per far fronte ad eventi come quelli di oggi.

Ci tengo infine a sottolineare che la vostra professionalità è apprezzata non solo dagli alpini ma anche da tutti i cittadini”.

Il presidente della sezione Ana di Trento Maurizio Pinamonti ha portato il saluto di tutti gli alpini e ringraziato per il lavoro dei vari settori che presidiano l’evento “senza il vostro sostegno e disponibilità totale non si sarebbe potuto organizzare questo evento.

Questa adunata vuole rappresentare prima di tutti i valori della pace e la sofferenza della nostra gente a prescindere della divisa con il quale ha combattuto”.

Stefano De Vigili, dirigente generale della Protezione civile trentina ha coordinato poi il punto sui vari settori.

Da un punto di vista del meteo non sono previste intensificazioni piovose.

Per quanto riguarda i trasporti i disagi sono rientrati nel primo pomeriggio e attualmente la circolazione è regolare anche sull’Austrada del Brennero.

Per quanto riguarda i varchi e l’ambito sanitario non si registrano problemi.

È stato potenziato inoltre il servizio offerto dalla centrale 112 e sono state distribuite agli operatori sul campo 260 radio tetra.

Per quanto riguarda le presenze sono 140.000 gli arrivi e oltre 90 i pullman giunti a Trento.