PAT * 8 MARZO 2018: QUATTRO GLI APPUNTAMENTI DEDICATI ALLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

Sono quattro gli appuntamenti che la Provincia autonoma di Trento, Assessorato alle Pari opportunità e Agenzia del Lavoro, Ufficio Pari opportunità, mettono in campo in occasione della Giornata internazionale della donna.

Si inizierà con il convegno internazionale “(Dis)occupazione femminile & conciliazione vita-lavoro”, per riflettere sulle attuali tendenze europee e regionali in tema di promozione dell’occupazione femminile e conciliazione vita-lavoro, il 7 marzo; quindi l’inaugurazione della nuova sede della biblioteca delle pari opportunità unita alla presentazione dei dati sulla situazione delle pari opportunità in Trentino (pubblicazione “Verso la parità di genere in Trentino”) e lo spettacolo teatrale “Cercasi Ulisse disperatamente”, il giorno 8 marzo.

Sul sito www.pariopportunita.provincia.tn.it sono presenti anche tutte le iniziative organizzate da altri enti sul territorio provinciale.

*

Dis)occupazione femminile & conciliazione vita-lavoro

Mercoledì 7 marzo 2018, dalle 9 alle 17.30 Sala Depero – Palazzo della Provincia, Trento

Convegno “Female (un)employment & Work-life balance” sulle attuali tendenze europee e regionali in tema di promozione dell’occupazione femminile e conciliazione vita e lavoro. L’appuntamento è organizzato dall’Autorità di gestione FSE della Provincia autonoma di Trento e dall’Agenzia del Lavoro di Trento insieme alla Rete tematica europea per l’occupazione nell’ambito del 7° incontro della Rete tematica europea Employment.

*

Inaugurazione biblioteca Pari opportunità

Giovedì 8 marzo 2018, ore 10.30 Centro Europa, Trento

Ha una nuova sede la biblioteca delle pari opportunità. Alcuni spazi al piano terra del Centro Europa ospiteranno i 3.000 volumi accessibili al prestito pubblico attraverso il Catalogo Bibliografico Trentino. La biblioteca sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì.

*

Verso la parità di genere in Trentino. Presentazione dei dati

Giovedì 8 marzo 2018, ore 11.00 Centro Europa, Trento

Conferenza stampa di presentazione della pubblicazione “Verso la parità di genere in Trentino” attraverso la quale viene rappresentata la situazione statistica delle pari opportunità nel nostro territorio. I dati del lavoro, della salute, della formazione e della partecipazione; Università degli Studi di Trento e Osservatorio Pari opportunità.

*

Spettacolo teatrale

Giovedì 8 marzo 2018, ore 20.30 Teatro Cuminetti, Trento

Cercasi Ulisse disperatamente, che mette in scena una rilettura umoristica delle avventure di Ulisse. Penelope riadatta, colorisce, ribalta, sdrammatizza e ironizza sulle avventure “eroiche” del marito. E ciò che sembrava un viaggio del divin condottiero alla ricerca della conoscenza, si trasforma in una serie di scoperte “amorose”, trovate commerciali e nella divertente rilettura di una figura femminile prototipo di moglie paziente e devota.

Informazioni:

Ufficio Pari opportunità

tel. 0461 493219