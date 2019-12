PAT * “110 ANNI DELLA FERROVIA TRENTO – MALè – MEZZANA”: « AL CONVEGNO DEL 14 DICEMBRE PARTECIPERà IL PRESIDENTE FUGATTI »

“110 anni della Ferrovia Trento – Malè – Mezzana” e progetti per il futuro. Domani 14 dicembre a partire dalle ore 10 nella sede di Trentino trasporti – via Innsbruck -.

Trentino trasporti, che ha raccolto l’eredità della Ferrovia Trento Malè (FTM), ripercorre la storia, passata e recente, della Ferrovia e presenta i progetti futuri. Al convegno che si aprirà con la presidente Monica Baggia parteciperà il presidente Maurizio Fugatti.

Le relazioni sono affidate a Annibale Salsa, antropologo, “Ferrovie alpine: per una nuova cultura del trasporto su rotaia”; all’ingegner Ezio Facchin, già Presidente di Trentino trasporti e Commissario straordinario per le opere di accesso al tunnel del Brennero, “Ferrovia Trento-Malé-Mezzana:un progetto per la città di Trento”; Roberto Gadotti, autore del libro “1909 – 2019: 110 anni di immagini della Ferrovia Trento Malè”e Fulvio Bassetti direttore del Museo TTrAm, che presenterà il treno ex Cortina restaurato.

Subito dopo il convegno sarà possibile visitare il Museo TTrAm ed il treno, restaurato, ex Cortina restaurato, esposto all’esterno della sede.