PARTITO DEMOCRATICO – TRENTINO * FERROVIA VALSUGANA: « INIZIATIVA A SOSTEGNO DELL’AMMODERNAMENTO E DELL’ELETTRIFICAZIONE, LA CONFERENZA IL 5/10 »

Il Partito Democratico del Trentino, supportato dal lavoro di una propria Commissione dedicata alla tematica, ha avviato una iniziativa a sostegno dell’ammodernamento, anche attraverso l’elettrificazione, della ferrovia della Valsugana. Asse ferroviario importante per potenziare il trasporto pubblico, che deve essere ottimizzato per dare un sevizio di qualità a pendolari e turisti, contribuire al decongestionamento del traffico su gomma e migliorare l’impatto ambientale.

Da due settimane il Partito Democratico del Trentino ha iniziato la raccolta firme per una petizione popolare sull’elettrificazione della ferrovia della Valsugana, indirizzata ai presidenti della Giunta Provinciale e del Consiglio Provinciale, affinché si operi nella direzione già prevista ed in gran parte finanziata dal CIPE a RFI per l’ammodernamento di questo tratto ferroviario.

La Conferenza Stampa informerà inoltre del convegno in programma l’ 11 novembre a Levico Terme, dove esperti e interessati al potenziamento della ferrovia della Valsugana si confronteranno sul tema.

*

sabato 5 ottobre alle ore 11.00

presso la stazione dei treni di Pergine Valsugana