PARTITO DEMOCRATICO DI TRENTO * MANIFESTAZIONE ‘RINASCITA TORRE VANGA’: “ SENZA BANDIERE E SIMBOLI DI PARTITO PARTECIPEREMO ALLA MANIFESTAZIONE DI SABATO 26 CONDIVIDENDONE LE ISTANZE DI LEGALITÀ E VIVIBILITÀ “

Senza bandiere e simboli di partito, il Pd di Trento parteciperà alla manifestazione di domani sabato 26 maggio dell’associazione Rinascita Torre Vanga, condividendone le istanze di legalità e vivibilità.

Il Pd continuerà ad impegnarsi affinché venga data piena applicazione alle soluzioni già definite ed approvate dal Comune su importanti temi come la sicurezza e il decoro, questioni che potranno essere risolte facendo emergere anche in questi casi la peculiare capacità dei Trentini di collaborare responsabilmente per il benessere della comunità.

Si coglie l’occasione per esprimere un plauso alle Forze dell’Ordine per i recenti positivi risultati ottenuti contro gli spacciatori di droga.

*

Partito Democratico di Trento