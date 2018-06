PARTITO DEMOCRATICO DI TRENTO * DOLOMITI PRIDE: ” I CONSIGLIERI COMUNALI SI UNIRANNO CON CONVINZIONE ALLA PARATA DI DOMANI “

I consiglieri comunali del Partito Democratico di Trento si uniranno con convinzione alla parata prevista dal programma del Dolomiti Pride che muoverà da Piazza Dante nel pomeriggio di sabato 9 giugno.

Lo faremo non in contrapposizione a chi nei mesi scorsi ha voluto delegittimare o banalizzare questo evento ma per sostenere l’amore dei tanti giovani, donne e uomini, che vi parteciperanno non per dimostrare ma per affermare il loro diritto alla felicità, il loro diritto a non vivere da invisibili, il loro diritto ad essere considerati persone, senza alcun aggettivo che ne specifichi la “tipologia”.

Per noi, il Dolomiti Pride è un momento che permetterà a tante donne e tanti uomini di dichiarare, con fermezza, la loro esistenza sia come esseri umani, dotati di sentimenti, sogni e aspettative, che come cittadini di una comunità democratica, pronti a prendersi, al pari di tutti, le responsabilità che questo status prevede.

Per questi motivi, non solo sentiamo il dovere, ma vogliamo contribuire alla buona riuscita di questo evento, portando i nostri sorrisi, i nostri abbracci, i nostri sentimenti, affinché sabato sia una giornata meravigliosa che rimanga nella memoria e nel cuore di tutti i trentini.

*

Partito Democratico di Trento