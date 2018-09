PAOLO GHEZZI (FACEBOOK) * ANNO SCOLASTICO: ” CHE I DIRIGENTI RIESCANO AD ESSERE CAPITANI DI SQUADRA MOTIVANTI, PIÙ CHE MANAGER PAT “

Augurio futuribile all’inizio dell’anno scolastico Diciotto/Diciannove, ai 70.355 studentesse e studenti, alle e agli insegnanti, alle mamme e ai papà:

che sia un anno di scuola buona, piena, bella… più che di “buonascuola”;

che i dirigenti riescano ad essere capitani di squadra motivanti, più che manager Pat;

che l’alternanza scuola-lavoro non crei pseudolavoro;

che l’educazione civile, prima ancora che civica, torni ad essere centrale, per insegnare i doveri e i diritti per il bene comune;

che la scuola sia inclusiva di tutte e tutti, esplosiva delle migliori idee, mai invasiva ma semmai pervasiva e persuasiva;

che ciascuna e ciascuno, a scuola, si sentano a casa.