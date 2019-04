PAOLI (LEGA) * PISTE CICLABILI TERRE D’ADIGE: « IL PROGETTO DEVE RISPETTARE L’ATTIVITÀ AGRICOLA »

Paoli (Lega Trentino): piste ciclabili Terre d’Adige: il progetto deve rispettare l’attività agricola. In merito alle dichiarazioni uscite nella giornata odierna sul progetto delle piste ciclabili lungo il territorio di Terre d’Adige, riteniamo che il cicloturismo sia un’opportunità per il nostro territorio, ma il tutto deve essere valutato con estrema cautela tenendo ben a cuore il settore agricolo che è un perno fondamentale per la zona.

Dobbiamo quindi porre politiche volte a creare una sinergia tra il settore terziario, quale è il turismo, e un settore vitale e storico per il territorio quale è quello dell’agricoltura, settore che vede eccellenze alimentari nell’area di Terre d’Adige come l’Asparago Bianco Zambana DeCo, la mela trentina e la viticoltura.

Sicuramente con un dialogo costruttivo tra Istituzioni e Associazioni di Categoria si potranno trovare soluzioni valide per tutelare le nostre eccellenze enogastromiche e quindi le attività agricole presenti, valorizzando la nostra terra e di conseguenza incentivando il turismo.

È questo quanto dichiarato dal Consigliere provinciale e regionale della Lega Salvini Trentino DENIS PAOLI